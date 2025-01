– Szpadzistka Aleksandra Jarecka pokazywała swój brązowy medal, który miał już zewnętrzne niedoskonałości – mówi „Super Expressowi” Katarzyna Kochaniak-Roman, rzeczniczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Organizatorzy zapewniają, że wymienią wadliwe krążki na inne, ale sportowcy muszą to zgłosić bezpośrednio przez specjalną platformę internetową, my w tym nie uczestniczymy. Słyszałam, że są problemy z jakością powłoki i ta warstwa się łuszczy. Z tego, co wiem, Aleksandra Mirosław na wszelki wypadek nie chce za często wyjmować swojego złota z etui... – dodaje rzeczniczka PKOl.