i Autor: Facebook/Polski Związek Bokserski Julia Szeremeta podczas gali olimpijskiej w Warszawie.

Liczby robią wrażenie

Wiemy, ile poszło z budżetu państwa na przygotowania do igrzysk w Paryżu. Średnia za medal to jakiś kosmos

Choć od igrzysk olimpijskich w Paryżu minęło już kilka miesięcy, to dopiero we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki resort sportu przedstawił raport na temat startu i wyników reprezentacji Biało-Czerwonych. Zdradzono m.in. ile z budżetu państwa wydano na przygotowania do najważniejszej imprezy czterolecia.