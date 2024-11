Kiedy kolejna walka Julii Szeremety? Znamy datę

Po powrocie z igrzysk olimpijskich życie Julii Szeremety zmieniło się diametralnie. 21-latka przede wszystkim musiała brać udział w kolejnych oficjalnych wydarzeniach związanych z jej sukcesem, udzielała licznych wywiadów i musiała zacząć przyzwyczajać się do tego, że to dla niej koniec anonimowości. Jak sama niedawno przyznała, obecnie zdarza się, że nie może nawet spokojnie przejść ulicą czy zjeść kolacji z rodziną lub znajomymi bez zaczepiania ze strony obcych osób. Od zdobycia przez nią srebrnego medalu upływały jednak tygodnie, a ostatnim o czym się słyszało, to kolejna walka Szeremety, choć sama zawodniczka starała się zachować formę w tym czasie, ale też do stricte bokserskiego treningu wracała powoli. Niedawno trener Kamil Goiński zapowiedział, że Julię Szeremetę będzie można oglądać na dwóch imprezach jeszcze w tym roku. – Do końca tego roku Julka Szeremeta wystąpi w Mistrzostwach Polski Seniorek i prawdopodobnie na Gali Suzuki Boxing Night – cytował słowa szkoleniowca Polski Związek Bokserski. Teraz podano więcej szczegółów na ten temat.

Już wcześniej zapowiadano, że Julia Szeremeta weźmie udział w mistrzostwach Polski seniorek w Wałbrzychu, a impreza ta odbędzie się w dniach 1-7 grudnia. Wciąż nie było jednak wiadomo, co ze wspomnianą wcześniej galą. Jak podało TVP Sport, Julia Szeremeta wystąpi na gali Suzuki Boxing Night 31 w Lublinie, która odbędzie się 13 grudnia, a informację tę potwierdzili przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego w trakcie XII Memoriału Leszka Drogosza w Oleśnicy.

