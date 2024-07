To dlatego Anita Włodarczyk nie ma męża. Aż ścisnęło nas za serce po jej wyznaniu, bolesna prawda wyszła na jaw

Nie do wiary, co dzieje się w sprawie Przemysława Babiarza! Najpierw zawieszenie przez TVP, a teraz to

Anita Włodarczyk pierwszy raz na igrzyskach olimpijskich wystartowała w Pekinie w 2008 roku. Wówczas otarła się o medal, zajmując ostatecznie 4. miejsce. Rok później, na mistrzostwach świata w Berlinie już sięgnęła po złoto i rozpoczęła się jej dominacja w światowych zawodach, która objawiała się zwłaszcza na igrzyskach olimpijskich – Włodarczyk była najlepsza w 2012 roku w Londynie, 2016 r. w Rio de Janeiro oraz w 2021 roku w Tokio. W tym roku Anita Włodarczyk kończy już 39 lat i choć wprost przyznała, że jedzie do Paryża po medal, to trudno upatrywać w niej murowanej faworytki do złota. Ale fani interesują się nie tylko jej startami, ale też życiem prywatnym.

Anita Włodarczyk szczerze o tym, czemu nie ma męża. Przykre wyznanie

Nie jest tajemnicą, że Anita Włodarczyk, choć w tym roku skończy 39 lat, nie założyła jeszcze rodziny. To oczywiście mógłby być po prostu jej osobisty wybór, ale w 2021 roku sama zawodniczka wyznała, że powód tego stanu rzeczy jest inny. – Nie szukam miłości, to samo kiedyś przyjdzie. Nic na siłę. Natomiast takiej prawdziwej miłości jeszcze nie zaznałam, ale to też pewnie przez to, że cały czas jestem na zgrupowaniach – zdradziła gorzką prawdę Anita Włodarczyk w programie „Taka jak ty” stacji TVP.

Młociarka sama przyznała, że przez sportowy tryb życia nie jest łatwo się z kimś związać. – To nie jest łatwe, bo większość czasu spędzam poza domem. Natomiast mam wielu wspaniałych przyjaciół, również mężczyzn, natomiast nigdy się jeszcze nie zakochałam – podkreśliła jeszcze raz Włodarczyk, która na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 jest chorążą naszej reprezentacji. Jeśli awansuje do finału, to o czwarte złoto będzie walczyła 6 sierpnia – czyli dwa dni przed swoimi 39. urodzinami.