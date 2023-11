Anita Włodarczyk bezceremonialnie o walce w MMA. Dostała propozycję. Taka odpowiedź rozwiewa wszelkie złudzenia

Miniony sezon lekkoatletyczny nie był udany dla Anity Włodarczyk. Legenda polskiego sportu notowała bardzo marne wyniki, ale było to do przewidzenia, gdyż wracała po kontuzji. Wielka mistrzyni nie porzuciła planów i wciąż chce zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Najprawdopodobniej będzie to jedna z ostatnich tak dużych imprez w karierze Włodarczyk. Potwierdzają to jej słowa w Podcaście Olimpijskim Interii. - Nadal mam wielką motywację do treningów. Tym bardziej że już na horyzoncie igrzyska olimpijskie w Paryżu. Za kilka dni ruszam z przygotowaniami - zadeklarowała Włodarczyk.

Co jednak po zakończeniu kariery przez Włodarczyk? Plotkowało się, że mogłaby spróbować swoich sił w MMA, ale mistrzyni ucięła te spekulacje. Co ciekawe, po sytuacji w której sama goniła i obezwładniła złodzieja, pojawiła się propozycja występu w klatce. - Już dostałam propozycję. Właśnie kilka tygodni po tamtej sytuacji. Bo jeżeli potrafię bić się z mężczyzną, na pewno byłoby to widowiskowe. Myślę też, że jak ktoś wtedy widział całą sytuacją, że ja kogoś gonię, a potem go biję, to nie wiedział, co się dzieje - zdradziła.

- Myślę jednak, że walki to nie jest mój typ i trzeba mieć przede wszystkim szacunek do swojej osoby. Chciałabym, żeby mnie ludzie pamiętali jako sportowca, a nie Anitę, która biła się z innymi osobami - zadeklarowała trzykrotna mistrzyni olimpijska.