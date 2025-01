Niespodziewany zwrot w akcji pomocy medalistce olimpijskiej, Agata Wróbel milczy. „Wciąż nie mamy jej zgody”

Anna Lewandowska dała wycisk mięśniakowi. Robert wracał akurat do Barcelony, zadbała o endorfiny

Wydawało się, że po decyzji premiera Donalda Tuska o przyznaniu podwójnej medalistce olimpijskiej mieszkającej w Czańcu dożywotniej renty specjalnej (ok. 5 tys. złotych), oraz po deklaracji wójta gminy Porąbka o poszukiwaniu nowego lokum dla zawodniczki i jej partnera (- Będziemy go opłacać – deklarował u nas Paweł Zemanek), sprawa będzie mieć pozytywny finał. „Słyszałam o decyzji pana premiera, jestem oszołomiona. Serdecznie dziękuję” – powiedziała Wróbel w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Premier @donaldtusk przyznał dzisiaj dożywotnią rentę specjalną w wysokości 5 tys. złotych miesięcznie naszej medalistce olimpijskiej pani Agacie Wróbel. O zdrowie pani Agaty zadbają pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tej sprawie.— Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) January 10, 2025

W Porąbce łańcuch ludzi dobrej woli pomagających sportsmence był bardzo długi: od wspomnianych już urzędników aż po sąsiadów i mieszkańców Czańca. - Teraz najważniejsze jest, by pani Agata chciała się leczyć; by chciała dać sobie pomóc – mówił „Super Expressowi” wójt Zemanek

Tymczasem wiele wskazuje na to, że jednak nastąpił niespodziewany zwrot w akcji pomocy olimpijce. - Od początku tygodnia pani Agata nie odbiera moich telefonów. Nie mamy również od niej dokumentów pozwalających na wystawienie skierowania do placówki medycznej – dodaje Barbara Czarnik-Kopaczka. W tej sytuacji plany wdrożenia leczenia – a medalistka igrzysk w Sydney ma problemy m.in. ze wzrokiem, z poruszaniem się, doskwiera jej także polineuropatia i cukrzyca - muszą zostać odłożone.

Sama zawodniczka – jak można wnosić z jej wpisu w mediach społecznościowych – skupia się na samodzielnym poszukiwaniu nowego domu, w którym mogłaby zamieszkać z szóstką swych psów. „Szukam domu do wynajęcia. Nie mam żadnych wielkich wymagań, ale właśnie takiego domu potrzebuję. Musi być to dom ogrodzony z ogrodem, czy po prostu na działce, ale musi być ogrodzony i musi to być dom WOLNOSTOJĄCY ” - napisała. O planie leczenia i wizycie w szpitalu – jak widać – ani słowa.