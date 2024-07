Polskie szpadzistki brązowymi medalistkami igrzysk olimpijskich w Paryżu! Niewiarygodne zwycięstwo z Chinkami po dogrywce

Paryż 2024 szpada RELACJA NA ŻYWO: Polska - Chiny o brązowy medal IO

Polskie szpadzistki przed Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024 były jedną z cichych nadziei medalowych kibiców i potwierdziły to we wtorek 30 lipca. Aktualne mistrzynie świata od początku rywalizacji drużynowej zadbały o wielkie emocje. W ćwierćfinale z USA wygrały 31:29, wychodząc na prowadzenie dopiero w ostatnim, dziewiątym starciu. To zapewniło im awans do strefy medalowej i półfinał z Francją. Gospodynie igrzysk w Paryżu niesione żywiołowym dopingiem od samego początku budowały przewagę nad Polkami, ale ponownie w końcówce nasze szpadzistki weszły na wyższe obroty. W pewnym momencie Aleksandra Jarecka doprowadziła do remisu 33:33, jednak ostatnia minuta należała do jej rywalki. Tym samym to Francuzki powalczą w wielkim finale z Włoszkami, a Polki zmierzą się o brązowe medale z Chinkami. Mamy nadzieję, że drużyna w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Aleksandra Jarecka i Alicja Klasik na stałe zapisze się w historii polskiego sportu! Początek starcia Polska - Chiny o brąz o 19:30, relacja na żywo poniżej:

20:32

Bohaterka Aleksandra Jarecka zalała się łzami po przepięknym zwycięstwie.

20:29

Niewiarygodne emocje! Polska po raz pierwszy cieszy się z medalu igrzysk olimpijskich w szpadzie!

20:27

ZROBIŁA TO! ALEKSANDRA JARECKA! W DOGRYWCE TRAFIŁA CHINKĘ I ZAPEWNIŁA POLSCE BRĄZOWY MEDAL!

20:26

KONIEC STARCIA! Losowanie dogrywki wyłoniło, że Jarecka ma "priorytet" i to Chinka musi ją trafić w ciągu minuty.

20:26

NIEWIARYGODNE! Jarecka zdobyła trafienie na 31:31, mając nieco ponad 4 sekundy! Jeszcze 2,9 s!

20:25

Pani arbiter wytłumaczyła polskiemu trenerowi, że wynik jest prawidłowy, a tamten był błędny. Na nic zdały się tłumaczenia, że błąd z wynikiem miał wpływ na postawę Jareckiej...

20:24

Sędziowie sprawdzają na powtórkach przebieg zdarzeń... Niewiarygodne emocje w walce o brąz.

20:23

NIEMOŻLIWE! Przez pewien czas wynik wskazywał 31:30 dla Polski, a Chinka zdobyła trafienie na 4.34 s przed końcem i... zrobiło się 30:31...

20:22

Podwójne trafienie i 30:30 na 31 sekund do końca starcia!

20:21

TRAFIŁA JARECKA! Polki prowadziły 29:28, ale Chinka szybko odpowiedziała. 29:29, 1:10 min do końca.

20:20

Podwójne trafienie i mamy 28:28. 1:25 min do końca!

20:19

Było jeszcze gorzej, bo Polka dała się trafić, ale Jarecka odpowiedziała ważnym trafieniem! 26:27, 1:50 min do końca.

20:18

Niestety, Chinka zdobyła pierwsze trafienie. 25:26, 2:17 min do końca.

20:16

Przed nami ostatnie starcie decydujące o medalu - Jarecka kontra Yu. Wynik to 25:25!

20:14

0:53 do końca ósmego starcia, w którym mamy remis 4:4 i łączny wynik to 24:24!

20:12

Bardzo wyrównane starcie, już 2:2, a wciąż 2:00 min do końca.

20:11

Brawo Martyna! Wygrała to starcie 3:2 i doprowadziła do remisu 20:20. Ostatnie dwa starcia w walce o brąz, w ósmym - Knapik-Miazga kontra Sun.

20:08

Drugie upomnienie za pasywność oznaczające karne punkty dla obu drużyn. 1:10 do końca starcia, wynik to 19:20.

20:06

Siódme starcie to ostatnia walka Swatowskiej-Wenglarczyk na tych IO. Tym razem z Xu.

20:05

Chinka zdobyła jeszcze jedno trafienie. Po dwóch pełnych rundach, na trzy starcia do końca, Polki przegrywają z Chinkami 17:18.

20:03

1:30 min do końca szóstej rundy i Polki wyrównały na 17:17!

20:01

Szóste starcie - Knapik-Miazga kontra Yu.

20:00

Jarecka jest dziś naszą liderką! Wygrała swoją drugą rundę i zmniejszyła wynik po 5 z 9 rund na 15:16.

19:56

Do boju Aleksandra Jarecka! W piątym starciu zmierzy się z Xu.

19:55

Fatalne czwarte starcie Swatowskiej-Wenglarczyk z Sun. Polka przegrała tę rundę 3:7 i nasze szpadzistki przegrywają 12:14.

19:53

Niedobrze, 0:58 do końca starcia i Chiny wyrównały wynik na 11:11.

19:49

W czwartym starciu Swatowska-Wenglarczyk kontra Sun.

19:48

Drugi remis z rzędu - Polska prowadzi 9:7 po 3 z 9 rund!

19:43

Swatowska-Wenglarczyk świetnie sobie radziła, ale Chinka w ostatniej sekundzie wyrównała wynik tej rundy. Po dwóch starciach Polska prowadzi 6:4! Teraz trzecie starcie: Knapik-Miazga kontra Xu.

19:38

Drugie starcie to Martyna Swatowska-Wenglarczyk kontra Yu.

19:38

Brawo Aleksandra Jarecka! 2:0 dla Polski po 1. z 9 rund!

19:35

Bardzo spokojny początek i żółta kartka za pasywność dla obu zawodniczek, ale po 1:32 min to Jarecka zdobyła pierwszy punkt!

19:33

W pierwszym starciu Aleksandra Jarecka mierzy się z Sun! Walczymy 3 minuty lub do 5 trafień.

19:31

Chinki - Sun, Xu, Yu, Tang - i Polki są już na planszy!

19:25

Przypomnijmy skład Polek: Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Aleksandra Jarecka i Alicja Klasik. Już za chwilę powalczą o przejście do historii!

19:10

Wieczór w Paryżu obfituje w polskie emocje. Za 20 min starcie szpadzistek o brąz, a Iga Świątek właśnie zaczyna mecz o ćwierćfinał olimpijskiego turnieju!

19:00

Polki o 19:30 rozpoczną walkę o brązowe medale z Chinkami. Na 20:30 zaplanowano wielki finał Francja - Włochy.