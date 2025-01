Eriksson był jednym z najbardziej znanych trenerów w Europie przełomu XX i XXI wieku. Jeszcze w 2023 roku był czynny zawodowo będąc dyrektorem sportowym klubu IF Karlstad. Zmarł w sierpniu 2024 roku na raka trzustki po ciężkiej chorobie. Pół roku po śmierci szkoleniowca ujawniono spis i wartość jego majątku, a podane w nim kwoty mogą szokować. Okazuje się, że Eriksson był zadłużony aż na 8,6 mln funtów (ok. 43 mln złotych).

Ujawniono również, że były selekcjoner reprezentacji Anglii posiadał aktywa wartości ok. 4,8 mln funtów, przede wszystkim w formie nieruchomości. Wkrótce po jego śmierci wystawiona została na sprzedaż za 1,8 mln funtów posiadłość nad jeziorem Sunne w Szwecji. Natomiast dom, który były trener nabył w 2002 roku za 420 tys. funtów jest wart obecnie ok. 1,5 mln funtów. Właśnie w nim zmarł szkoleniowiec w w ubiegłym roku mając 76 lat. Raka trzustki zdiagnozowano u Erikssona w styczniu 2024 roku i okazał się nieuleczalną chorobą. Szwed przez wiele lat pracował we Włoszech, gdzie odniósł pierwsze wielkie sukcesy. Od lipca 1984 do maja 1987 roku był szkoleniowcem AS Roma, którą, ze Zbigniewem Bońkiem w składzie, doprowadził do zwycięstwa w Pucharze Włoch w sezonie 1985/1986. W sezonie 1999/2000 zdobył mistrzostwo tego kraju i wywalczył Superpuchar UEFA. Rok wcześniej rzymianie pod wodzą Erikssona wygrali Puchar Zdobywców Pucharów. Trzykrotnie szkoleniowiec wywalczył mistrzostwo Portugalii z Benfiką. Przez 5 lat był selekcjonerem Anglików (2001- 2006) z którymi grał na dwóch mundialach. Później przez rok pracował jeszcze z piłkarzami Manchesteru City.

