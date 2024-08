Nie żyje legendarny trener. Przed śmiercią pożegnał się ze światem. Sven-Goran Eriksson chorował na nowotwór

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Kibice piłki nożnej pogrążyli się w smutku i żałobie po tym, jak potwierdzone zostały doniesienia o śmierci Svena-Gorana Erikssona.. Szwedzki trener chorował na nowotwór trzustki i zdając sobie sprawę z tego, że jego stan jest coraz gorszy, w ostatnich dniach postanowił pożegnać się ze światem, publikując specjalne wideo, w którym podziękował kibicom, zawodnikom oraz ludziom, z którym przyszło mu pracować podczas jego niezwykle długiej i barwnej kariery trenerskiej. Lekarze przewidywali, że były szkoleniowiec m.in. Manchesteru City, Romy, czy reprezentacji Anglii ma przed sobą jeszcze tylko kilka tygodni życia. W poniedziałek 26 sierpnia świat obiegły potwierdzone już informacje, że Szwed zmarł w wieku 76 lat.

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024

Sven-Goran Eriksson pożegnał się ze światem przed swoją śmiercią

- Miałem dobre życie. Myślę, że wszyscy boimy się dnia, w którym umrzemy, ale życie to również śmierć. Musisz nauczyć się akceptować to takim, jakie jest. Mam nadzieję, że na końcu ludzie powiedzą, że byłem dobrym człowiekiem, ale wiem, że nie każdy tak powie - przekazał umierający Szwed w swoim wideo pożegnalnym. - Mam nadzieję, że zapamiętacie mnie jako pozytywnego faceta, który starał się zrobić wszystko, co mógł. Nie przepraszaj, uśmiechnij się. Dziękuję za wszystko, trenerom, graczom, kibicom, było wspaniale. Dbajcie o siebie i swoje życie. I żyjcie nim. Do widzenia - dodał żegnając się ze środowiskiem piłkarskim tuż przed swoją śmiercią.

Legendarny trener nie żyje. Zmarł w wieku 76 lat. Chorował na raka trzustki

Sven-Goran Erikson, urodzony 5 lutego 1948 roku rozpoczął swoją trenerską przygodę w sezonie 1977/1978, w drużynie Degerfors IF. W swoim CV miał pracę m.in. w Benfice, Romie, Fiorentinie, Lazio, Manchesterze City, reprezentacjach Anglii, Meksyku oraz Filipin. W 2019 roku zakończył trenerską karierę, kończąc pracę selekcjonera azjatyckiego kraju. Do jego największych sukcesów zaliczyć trzeba ćwierćfinały Mundialu 2002 i Euro 2004 oraz Mundialu 2006 z reprezentacją Anglii, Puchar Włoch 1986 z Romą, Puchar Włoch 1994 z Sampdorią, trzy mistrzostwa Portugalii oraz Puchar Mistrzów z Benfiką oraz mistrzostwo Włoch z Lazio z 2000 roku