Aż odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy to nagranie Natalii Kaczmarek. Piękna lekkoatletka pokazała wiele, zachwyciła fanów

Natalia Kaczmarek od kilku lat jest czołową biegaczką świata, ale w 2023 r. stała się prawdziwą torpedą. Przez cały sezon 25-latka imponowała formą, czego zwieńczeniem był srebrny medal mistrzostw świata w Budapeszcie. Szerokim echem odbił się też jej rekord życiowy - 49,48 s, co jest drugim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki. Szybciej biegała tylko legendarna Irena Szewińska. Coraz głośniej mówi się nie "czy?", tylko "kiedy?" Kaczmarek pobije historyczny rekord Polski wielokrotnej medalistki olimpijskiej. Najlepszym momentem byłby pewnie finał igrzysk olimpijskich w Paryżu, które już za kilka miesięcy. To one są teraz głównym celem biegaczki z Drezdenka, jednak zanim w pełni się na nich skupiła, postanowiła podsumować znakomity poprzedni rok.

Natalia Kaczmarek zachwyciła fanów jednym nagraniem

Kaczmarek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które rozpoczyna się od beztroskiej kąpieli na świeżym powietrzu z wymownym napisem "2023 - dziękuję". Następnie filmik przyspiesza tempo i prezentuje kolejne sceny z ostatnich dwunastu miesięcy, w których nie brakowało wyjątkowych chwil. Nie tylko na bieżni - prywatnie 25-latka zaręczyła się z innym utytułowanym lekkoatletą, Konradem Bukowieckim. To właśnie romantyczne ujęcie z narzeczonym kończy rozkoszne nagranie, które wzbudziło zachwyt.

"Mega filmik Nati!" - skomentowała jej młodsza siostra Alicja. "To był piękny i bardzo udany rok dla Ciebie śliczna Natalio. Brawo", "Co za rok", "Bravissimo", "Jak pięknie, Natalko. Dbaj o siebie i Konrada. Dobrego Nowego Roku" - to kilka z wielu pozytywnych komentarzy pod filmikiem biegaczki. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 100 tysięcy użytkowników i wszyscy oni nie mogą się doczekać równie udanego 2024 roku.