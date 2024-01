i Autor: Instagram/Natalia Kaczmarek Natalia Kaczmarek

Zobacz!

Natalia Kaczmarek w odważnej kreacji. Odsłoniła sporo, blask aż bije od pięknej lekkoatletki

Grzegorz Kuś 20:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Natalia Kaczmarek to prawdziwa gwiazda polskiej lekkoatletyki. Nie dość, że jest wspaniałą zawodniczką, to jeszcze zachwyca urodą. Zdaniem wielu kibiców mogłaby spokojnie brać udział w konkursach miss, ale na szczęście 25-latka wybrała sportową ścieżkę. Nie zmienia to faktu, że Kaczmarek lubi się wystroić, a na Gali Mistrzów Sportu odsłoniła sporo! Blask aż bije od pięknej lekkoatletki w odważnej kreacji.