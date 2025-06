Piękna polska siatkarka podbija serca kibiców. Ola Szczygłowska zachwyca umiejętnościami i urodą

Piękna Aleksandra Szczygłowska walczy z kadrą o kolejne sukcesy

Aleksandra Szczygłowska seniorską karierę zaczynała w Budowlanych Toruń (2017-2018), następnie trafiła do UNI Opole (2018-2020), a później przeniosła się do BKS-u Stal Bielsko-Biała (2020-2021). Po tylko kilku latach częstych zmian w końcu w 2021 roku trafiła do Developresu Rzeszów i okazało się to dobrym wyborem. Szczygłowska zdobyła z rzeszowskim zespołem m.in. dwa superpuchary Polski czy Puchar Polski. Nieco gorzej sprawa miała się z walką o tytuł mistrzowski w lidze, ponieważ przez pięć poprzednich lat Developres za każdym razem zajmował... drugie miejsce w lidze! Szczygłowska miała więc już trzy srebrne medale na szyi, ale brakowało tego najważniejszego. Aż do teraz, ponieważ ten sezon Developres zakończył z podwójną koroną, zdobywając zarówno mistrzostwo Polski jak i Puchar Polski.

IO PARYŻ: Siatkarki zagrały w kosza i ping-ponga. Odstresowanie po odpadnięciu z IO w Paryżu

Tuż po trafieniu do Developresu, bo w 2022 roku, Aleksandra Szczygłowska trafiła też do reprezentacji Polski, dzięki temu może pochwalić się już także sukcesami w kadrze. Przez wiele lat polskie siatkarki nie były w stanie rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie czy na świecie. W ostatnim czasie zaczęło się to zmieniać – reprezentacja Polski w 2023 i 2024 roku sięgała po brąz Ligi Narodów, choć na mistrzostwach świata (2022) czy Europy (2021, 2023) oraz na igrzyskach olimpijskich (2024), nasze zawodniczki zawsze kończyły rywalizację na ćwierćfinale. Teraz apetyty rosną, a dobry początek Ligi Narodów tylko to potwierdza. Wiele wskazuje na to, że Szczygłowska będzie odgrywała jedną z głównych ról w zespole Stefano Lavariniego, dla którego oczywiście najważniejszym celem będzie jak najlepszy wynik na nadchodzących mistrzostwach świata.

Aleksandra Szczygłowska chętnie korzysta z mediów społecznościowych, choć jej profil na Instagramie nie osiągnął wielkiej popularności – ma ona nieco ponad 22 tys. obserwujących. Szczygłowska jest tam dość aktywna, udostępnia wiele zdjęć z meczów czy treningów, ale też nie brakuje prywatnych zdjęć, głównie z wakacji, które spędza nierzadko w egzotycznych miejscach.