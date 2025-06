Czarnogórski azyl i niezwykły urlop Sylwii Dekiert

Decyzja o zakupie domu w malowniczej Czarnogórze, i to do generalnego remontu, pokazuje odważną stronę Sylwii Dekiert. Zamiast luksusowych wakacji pod palmami, całkiem niedawno wybrała fizyczną pracę i satysfakcję płynącą z tworzenia czegoś własnego. Jak sama przyznaje, taki "urlop" z łopatą i taczką w ręku, choć nietypowy, przynosi jej prawdziwy odpoczynek i regenerację. To dowód na to, że dziennikarka ceni autentyczność i potrafi znaleźć radość w prostych czynnościach, z dala od blasku fleszy i telewizyjnych studiów. Być może czarnogórski dom stanie się dla niej oazą spokoju i miejscem, gdzie będzie mogła ładować baterie przed kolejnymi sportowymi emocjami.

Sylwia Dekiert o Euro i igrzyskach

- Kupiłam dom w Czarnogórze… do generalnego remontu. W ostatnich dniach zaprzyjaźniłam się mocno z łopatą, grabiami, taczką i miotłą. Takiego urlopu jeszcze nie miałam, ale wbrew pozorom odpoczywam jak nigdy – napisała na Instagramie.

Kim Jest Sylwia Dekiert? Twarz polskiego sportu

Sylwia Dekiert to postać doskonale znana miłośnikom sportu w Polsce. Od lat związana jest z Telewizją Polską, a konkretnie z redakcją TVP Sport, gdzie stała się jedną z czołowych prezenterek i reporterek. Jej profesjonalizm, ogromna wiedza sportowa oraz naturalna swoboda przed kamerą zaskarbiły jej sympatię widzów. Prowadzi najważniejsze studia sportowe podczas takich wydarzeń jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej, siatkówce, lekkoatletyce i wielu innych dyscyplinach. Jej charakterystyczny, ciepły uśmiech i energia, z jaką opowiada o sporcie, sprawiają, że nawet najtrudniejsze analizy stają się przystępne. Jest laureatką Telekamery "Tele Tygodnia" w kategorii "Komentator sportowy", co potwierdza jej wysoką pozycję w branży i uznanie publiczności.

