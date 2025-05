Sylwia Dekiert zachwyca czerwoną kreacją

Walka Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka z Adamem Balskim była bardzo ważna dla obu zawodników. Dla starszego z pięściarzy to w zasadzie ostatni moment, by walczyć jeszcze o tytuł, z kolei Balski po pierwszy stanął do walki o tytuł. Sama walka również miała dramatyczny przebieg. 9 lat młodszy Balski w 5. rundzie trafił celnie Włodarczyka i posłał go na deski. „Diablo” zdołał się podnieść i kontynuować pojedynek, a trzy rundy później zrewanżował się rywalowi i to Balski zanotował nokdaun. W 10. rundzie były mistrz świata wagi junior ciężkiej dokończył robotę i znokautował Balskiego, zdobywając tym samym tymczasowe mistrzostwo świata WBC w kategorii bridger. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Sylwii Dekiert, która często prowadzi studio TVP Sport przy okazji bokserskich wydarzeń.

"Diablo" Włodarczyk mistrzem świata WBC! Znokautował Balskiego, wcześniej sam był na deskach

Sylwia Dekiert o Euro i igrzyskach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sylwia Dekiert to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od lat pracuje w TVP przy najważniejszych wydarzeniach, takich jak wielkie turnieje piłkarskie czy właśnie gale boksu zawodowego. Fani doceniają warsztat i wiedzę Sylwii Dekiert, ale zwracają tez na nieprzeciętną urodę doświadczonej dziennikarki. Tym razem postawiła ona na czerwoną sukienkę, mocno odsłaniający prawe ramię.

„Diablo” Włodarczyk rozpłakał się po walce o pas! Dramatyczne wyznanie, tuż przed nią trafił do szpitala

Fani nie mogli przejść obojętnie obok zdjęć, które Sylwia Dekiert sama udostępniła na swoim profilu na Instagramie. „Sylwia jak zawsze piękna i ten uśmiech”, „Wyglądasz bosko”, „Wyglądasz jak zawsze zjawiskowo”, „Olśniewająca”, „Piękna” – pisali fani w komentarzach pod postem dziennikarki TVP Sport. Więcej zdjęć Sylwii Dekiert znajdziecie w galerii powyżej.