Sylwia Dekiert w tajemnicy wyszła za mąż! Dotarliśmy do zdjęć. Dziennikarka TVP wzięła ślub daleko od Polski

Przez lata swojej dziennikarskiej kariery, Sylwia Dekiert wielokrotnie miała okazję umilać widzom "TVP Sport" czas przed i po kolejnych wydarzeniach sportowych, prowadząc kolejne studia na żywo, zapadając w ten sposób w pamięć masy odbiorców. W ostatnich miesiącach prezenterka również pokazywała się na wizji, publikując również kolejne posty i zdjęcia w mediach społecznościowych. Już wtedy bardziej uważni i spostrzegawczy fani Dekiert mogli zauważyć, że na jej prawej ręce pojawiła się złota, błyszcząca obrączka. Z informacji, do których dotarł "Super Express" wynika, że dziennikarka "TVP Sport" już od kilku miesięcy jest mężatką. Co więcej, dotarliśmy również do zdjęć z tego wyjątkowego dnia. Okazuje się, że same zaślubiny nie odbyły się nawet w Polsce, a na Półwyspie Bałkańskim.

Tak mieszka Sylwia Dekiert. Gwiazda TVP ma niezwykłą kolekcję. Jej dom wprost tętni sportem

Sylwia Dekiert wzięła ślub. Dotarliśmy do zdjęć prezenterki TVP Sport w pięknej, białej sukni

Sama Dekiert mogła już nieco bardziej zaciekawić internautów tematem swojego stanu cywilnego, kiedy w ostatnim poście na Instagramie (który rośnie w szybkim tempie) chwaliła się zdjęciami ze specjalnej sesji zdjęciowej i po raz pierwszy napisała o swoim partnerze per mąż.

- (...) A sesję, z której zdjęcia będziemy Wam co kilka dni podrzucać, wymyślił i wyprodukował mój mąż - czytamy w poście dziennikarki.

Jan Tomaszewski nie miał litości dla Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski poważnie mu podpadł

Okazuje się, że Sławomir Nelup i Sylwia Dekiert już kilka miesięcy temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Po sześciu latach związku, w sierpniu tego roku doszło do zaślubin, na terenie Czarnogóry. Za ślubną suknię dziennikarki odpowiedzialna była projektantka Julia Gastoł.

Para już pod koniec 2020 roku doczekała się wspólnego dziecka. Luka niebawem skończy 4 lata.

i Autor: SE Sylwia Dekiert wzięła ślub

i Autor: SE Sylwia Dekiert wzięła ślub

Sylwia Dekiert z Telewizją Polską związana jest od 2002 roku. W latach 2017–2023 współprowadziła „Wielkie Testy” w TVP1. Podczas kolejnych wielkich imprez sportowych, z piłkarskimi mistrzostwami świata i Europy oraz podczas igrzysk olimpijskich, występuje w roli współprowadzącej studio.