Tak mieszka Sylwia Dekiert. Gwiazda TVP ma niezwykłą kolekcję. Jej dom wprost tętni sportem

Zobacz, jak mieszka Sylwia Dekiert

Widzowie TVP Sport poznali Sylwię Dekiert już wiele lat temu. Dziennikarka zajmuje się na sportowej antenie Telewizji Publicznej przede wszystkim piłką nożną i boksem, ale pracuje też przy najważniejszych imprezach. Tylko w tym roku regularnie gościła w studiu przy okazji Euro 2024 i igrzysk olimpijskich w Paryżu. Sport zdecydowanie jest największą pasją 45-latki, nie tylko zawodowo. Regularnie trenuje przecież na siłowni, a kiedy nie ma takiej możliwości, wykonuje ćwiczenia w domu. Jej dom wręcz tętni sportem, co dało się zauważyć przede wszystkim podczas pandemii. To wtedy Dekiert pracowała z domu, a widzowie TVP i jej fani chcąc nie chcąc zajrzeli za kulisy prywatnego życia dziennikarki.

Dom gwiazdy TVP tętni sportem

W 2018 r. Dekiert rozstała się z wieloletnim partnerem, dziennikarzem Rafałem Darżynkiewiczem. Para ma dwóch synów, ale to nie jedyna rodzina założona przez dziennikarkę TVP. Już rok później zielonogórzanka poinformowała o zaręczynach ze Sławomirem Nelupem. To właśnie z nim mieszka w Warszawie i wychowuje urodzonego w 2020 r. syna Lukę. Tworzą szczęśliwą rodzinę, w której sport jest bardzo ważny - ona jest twarzą TVP Sport, a on producentem.

Dekiert ma w domu pokaźną kolekcję koszulek polskich klubów piłkarskich. Ta przydała się, gdy w trakcie pandemii musiała pracować z domu. Tworzyła idealne tło do sportowych programów. Dziennikarka w swoich czterech kątach spokojnie znalazła przestrzeń na gabinet, a po pracy mogła relaksować się na tarasie i w ogródku. Patrząc na jej media społecznościowe, to zdecydowanie wyjątkowe miejsca w domu, w których może złapać oddech po ciężkim dniu. Zobacz, jak mieszka Sylwia Dekiert, klikając w galerię zdjęć powyżej.