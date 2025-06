Aryna Sabalenka w bikini na gorącej greckiej wyspie! Miłosne uściski

- Mam już zarezerwowany lot na Mykonos. Będzie alkohol i cukier. Potrzebuję tylko kilku dni, żeby całkowicie zapomnieć o tym szalonym świecie i tym szalonym meczu. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Próbuję być teraz bardzo uprzejma, ale wiecie, nie ma innych słów, które mogłyby opisać to, co wydarzyło się na korcie. Ale tak, będzie tequila, żelki i pewnie jakieś pływanie. Pobędę turystką przez kilka chwil - stwierdziła Aryna Sabalenka.