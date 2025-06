Zjawiskowa żona Marcina Gortata pokazała zdjęcie w skąpej kreacji. Dużo odkryła, zrobiło się upalnie

Żona Gortata pokazała zdjęcie z wakacji! To prawdziwa seksbomba

Marcin Gortat w ostatnim czasie na pewno nie narzekał na nudę i brak pracy. Jego głowę zaprzątała m.in. organizacja już dwunastego meczu charytatywnego Team Gortat kontra żołnierze NATO. Impreza organizowana w łódzkiej Atlas Arenie jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. W zespole Gortata złożonych z gwiazd wielu branż nie zabrakło także sportowców, a w tym roku byli to Kuba Błaszczykowski czy Mamed Khalidov. Po imprezie nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych, Marcin Gortat udał się wraz z żoną do Chorwacji, a dokładniej do Dubrownika, skąd udostępnili zdjęcia w sieci.

Po wpisie koszykarza można wywnioskować, że Żaneta Gortat-Stanisławska musiała pogodzić się z tym, że w ostatnich miesiącach mąż nie miał dla niej wystarczająco czasu. – Z moją Cersei, która miała dla mnie mnie mnóstwo cierpliwości w ostatnich trzech miesiącach pracy. Jest najprawdziwsza... i jedyna – napisał Gortat pod udostępnionym zdjęciem. Fani szybko zwrócili uwagę na fakt, że koszykarz zwrócił się do żony imieniem bardzo popularnej postaci z serii powieści „Pieśń lodu i ognia” oraz serialu „Gra o tron”, Cersei Lannister. Z pewnością jest to ciekawe nawiązanie z dwóch powodów – po pierwsze to właśnie w Dubrowniku kręcono część scen do serialu, a po drugie Cersei jest zdecydowanie... antagonistką w tej historii.

Uwagę przyciąga też samo zdjęcie. Para udała się do restauracji, której część stolików ustawiona była na wysokim tarasie, pozwalającym cieszyć się posiłkiem przy niezwykłym widoku na część miasta. Ale z pewnością najbardziej oko przykuwa sama Żaneta Gortat-Stanisławska, która postanowiła wybrać się na posiłek z mężem ubrana w mocno wydekoltowany strój! Trzeba przyznać, że ukochana polskiego koszykarza prezentuje się zjawiskowo, a samo zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.