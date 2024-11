Lewandowski obłędnymi wdziękami rozgrzewa miliony fanów! Swoje gorące zdjęcia publikuje w sieci, trudno oderwać wzrok

Robert Lewandowski to obecnie jeden z największych ambasadorów naszego kraju na świecie. Piłka nożna to sport globalny tak dosłownie, jak tylko się da. A Polak od wielu lat utrzymuje się na najwyższym poziomie, porównywalnym do takich kosmitów jak Ronaldo i Messi – choćby w Lidze Mistrzów Lewandowskiemu brakuje już tylko jednego gola, by wejść do klubu „100”, w którym obecnie są tylko wspomniani wcześniej Portugalczyk i Argentyńczyk. Ale w USA Robert Lewandowski, to nie jedyna osoba o tym nazwisku, która przyciąga uwagę fanów. Fani sportów motorowych mogą kojarzyć piękność o imieniu Vivica Lewandowski, która pojawia się na wyścigach niezwykle popularnej serii NASCAR.

W Europie seria NASCAR nie może równać się popularnością z WRC czy Formułą 1. W USA to jednak niezwykle popularny sport z ogromną bazą fanów i długoletnimi tradycjami. Tę serię wyścigową można porównać nieco do... żużla, ale tylko przez jeden element wspólny – zawodnicy ścigają się po owalu, skręcając tylko w lewą stronę. Pojazdów na torze jest jednak o wiele więcej i jako że są to samochody, to jest to sport dużo bardziej „kontaktowy” w którym wypadki, zderzenia i obcierki są na porządku dziennym. Popularny sport przyciąga uwagę wielu reklamodawców, a ambasadorką jednego z nich jest wspomniana Vivica Lewandowski.

Młoda Amerykanka to Monster Girl, która w skąpych strojach, wraz ze swoimi koleżankami, odpowiada za promocję produktów tej firmy na wyścigach NASCAR. Lewandowski to postać niezwykle interesująca, ponieważ w 2023 roku sięgnęła po tytuł Miss Illinois Teen USA. Co ciekawe, jest ona córką... Miss Illinois USA 1998 Mandy Lane! Jak sama Vivica opowiadała w jednym z wywiadów, często jako dziecko bawiła się koroną miss swojej mamy. Ale to nie koniec – Lewandowski działa bardzo aktywnie w celach charytatywnych i z powodzeniem prowadzi fundację Chicago Charity Clays, która wspiera m.in. weteranów cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD). Vivica Lewandowski to także studentka Uniwersytetu Stanowego Arizona. 19-latka jest obecnie na studiach licencjackich na kierunku komunikacja na wydziale interdyscyplinarnym sztuki i nauki.