Wyjątkowa Wielkanoc u Szczęsnych! Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, niezwykły dzień

Barcelona miała w ostatnich dniach bardzo napięty terminarz spotkań. Jest to dobry znak, ponieważ oznacza to, że walczą cały czas o najwyższą stawkę na wielu frontach, mowa o m.in. Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka w ćwierćfinale wcześniej wspomnianych rozgrywek awansowali dzięki wysokiej stawce z pierwszego meczu, ponieważ w rewanżu Borussia Dortmund triumfowała 3:1. Kilka dni później także piłkarze Barcelony musieli się mocno namęczyć, aby wywalczyć komplet punktów w lidze hiszpańskiej z Celtą Vigo. Niestety, w trakcie spotkania murawę musiał opuścić Robert Lewandowski, który doznał kontuzji.

18 kwietnia urodziny obchodził Wojciech Szczęsny. Od początku roku to właśnie on jest pierwszym bramkarzem Barcelony, co pokazało, że wygrał rywalizację z Inakim Peną. W związku z natłokiem meczów, Szczęsny nie miał innego wyjścia i świętował swoje urodziny w... Wielkanoc. Impreza urodzinowa Szczęsnego odbyła się w jednym z hiszpańskich lokali. Wśród gości nie zabrakło nie tylko jego przyjaciela Lewandowskiego z żoną Anną, lecz także najbliższych bramkarza, czyli żony Marina Łuczenko-Szczęsnej, mamy Alicja i brata Jan. O imprezie urodzinowej Szczęsnego nie było trudno się dowiedzieć, ponieważ aż kipiało od zdjęć w mediach społecznościowych wszystkich uczestników.