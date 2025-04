Robert Lewandowski wróci wcześniej? Najnowsze wieści

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze podczas meczu z Celtą Vigo w lidze hiszpańskiej. Klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, jednak nie zawarto w nim żadnej daty możliwego powrotu Polaka do gry. – Badania przeprowadzone w niedzielę potwierdziły, że Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Decyzja o powrocie do treningów zespołu zależy od postępów w leczeniu – czytamy w komunikacie FC Barcelona. Hiszpańskie media zaczęły spekulować, że Polak może wrócić za około 2-3 tygodnie, choć bardziej skłaniały się do dłuższego okresu. – Źródła bliskie Lewandowskiemu mówią o trzech tygodniach nieobecności – podawał choćby dziennikarz Adria Albets z Cadena SER. W niedzielny wieczór kataloński „Sport” stara się jednak wlać nadzieję w serca fanów.

Wspomniana gazeta zauważa, że... nie ma dowodów na to, żeby przerwa Polaka trwała aż 3 tygodnie. Zdaniem „Sportu”, Robert Lewandowski przejdzie kolejne badania już za 10-14 dni i biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory często regenerował się bardzo szybko, już wówczas może zapaść decyzja o powrocie do treningów – a to by oznaczało, że może jeszcze zdążyć na rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan, który odbędzie się 6 maja. Tak czy inaczej Polaka zabraknie jednak w czterech ważnych meczach – z Mallorcą i Realem Valladolid w lidze hiszpańskiej, z Realem Madryt w finale Pucharu Króla i w pierwszym meczu przeciwko Interowi Mediolan w Lidze Mistrzów.

