Kontuzjowany Robert Lewandowski na hucznej imprezie. Nie mógł jej ominąć nawet z urazem

W końcówce sezonu FC Barcelona gra o triumf na wszystkich frontach, a w Wielką Sobotę wykonała kolejny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii. Mimo że u siebie przegrywała już 1:3 z Celtą Vigo, zdołała wygrać 4:3 po golu Raphini z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Barca okupiła tę szaloną pogoń kontuzją Roberta Lewandowskiego, który w 78. minucie musiał zejść z boiska i narzekał na lewą nogę. Grymas bólu na jego twarzy nie napawał optymizmem, podobnie jak wstępne diagnozy urazu Polaka. W Hiszpanii mówi się, że jego absencja może wynieść 2-3 tygodnie, a więc objęłaby zarówno finał Pucharu Króla z Realem Madryt (26 kwietnia), jak i półfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (30 kwietnia, 6 maja)...

Dramat Roberta Lewandowskiego przed Wielkanocą! Nagle usiadł na murawie. Musiał opuścić boisko

Kontuzjowany Lewandowski na urodzinowej imprezie Szczęsnego

Konkretna diagnoza ma się pojawić dzień po meczu, w Wielkanoc. - Musimy poczekać na rezonans magnetyczny, aby dowiedzieć się więcej. Jutro zobaczymy, co będzie z Robertem Lewandowskim - mówił na pomeczowej konferencji trener Barcelony, Hansi Flick. Uraz Lewandowskiego budzi w Barcelonie spory niepokój, ale pewnym promykiem nadziei może być fakt, że pomimo problemów mięśniowych 36-latek pojawił się na urodzinowej imprezie Wojciecha Szczęsnego po meczu z Celtą.

Szczęsny skończył 35 lat w piątek, dzień przed meczem z Celtą. Na świętowanie musiał poczekać do ostatniego gwizdka, który przyniósł Barcelonie cenne 3 punkty. Sam bramkarz mógł mieć do siebie spore pretensje za katastrofalny błąd przy pierwszym golu Celty, gdy w fatalny sposób minął się z piłką i pozwolił rywalom strzelić do pustej bramki. Ostatecznie po raz kolejny nie poniósł z Barcą porażki i w dobrym nastroju mógł świętować urodziny.

Wojciech Szczęsny mógł się poczuć wyjątkowo! Sceny przed meczem Barcelona - Celta Vigo

Żona, mama, brat i Lewandowscy na urodzinach Szczęsnego

Impreza urodzinowa Szczęsnego odbyła się w jednym z hiszpańskich lokali. Wśród gości nie zabrakło nie tylko jego przyjaciela Lewandowskiego z żoną Anną, lecz także najbliższych bramkarza. Żona Marina Łuczenko-Szczęsna, mama Alicja i brat Jan również świętowali 35. urodziny bramkarza. Zachwyceni wyjątkowym wystrojem dzielili się tymi chwilami w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, Anna Lewandowska skorzystała z okazji i złożyła Szczęsnemu oficjalne życzenia w social mediach. "Wszystkiego najlepszego, Wojtek! Zawsze bądź tak pozytywny jak jesteś" - napisała, dołączając zdjęcie z solenizantem. W ten sposób zdradziła też jeden smaczek imprezy, mianowicie 35-latek siedział przy stole w kapeluszu z wymownym napisem "fumador", czyli "palacz"! To nie pierwszy raz, gdy bramkarz Barcelony z dużym dystansem podchodzi do swojego nałogu.

i Autor: Instagram Urodzinowa impreza Wojciecha Szczęsnego