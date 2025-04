Dramat Roberta Lewandowskiego przed Wielkanocą! Nagle usiadł na murawie. Musiał opuścić boisko

FC Barcelona – Celta Vigo: Lewandowski opuścił boisko z kontuzją

Robert Lewandowski zbliża się do wyjątkowego osiągnięcia w barwach Barcelony. W meczu przeciwko Celcie Vigo nie zdobył jednak swojego setnego gola dla „Dumy Katalonii”, choć wielu kibiców liczyło na to jubileuszowe trafienie właśnie w tym emocjonującym spotkaniu. Polak był na boisku niemal 80 minut.

W końcówce spotkania zaczął narzekać na problemy z lewą nogą. Ewidentnie utykał, a w pewnym momencie po prostu usiadł na murawie i pokazał, że konieczna jest zmiana. Po chwili pokazano go już na ławce rezerwowych, gdy zajmowali się nim lekarze. Grymas bólu na twarzy był naprawdę spory!

Trzeba zaznaczyć, że wcześniej sędziowie pozwalali bez żadnej kary wielokrotnie faulować Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski wciąż czeka na setnego gola w Barcelonie!

Lewandowski ma na koncie 99 bramek zdobytych dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, a mecz z Celtą Vigo był jego 143. występem w barwach „Blaugrany”. To oznacza, że już w kolejnym spotkaniu może dokonać tej symbolicznej sztuki. Dla przypomnienia – Polak trafił do siatki 67 razy w La Liga, 19 razy w Lidze Mistrzów, 7 razy w Pucharze Króla, pięciokrotnie w Superpucharze Hiszpanii oraz raz w Lidze Europy.

Jeśli osiągnie granicę 100 goli, będzie to już trzeci klub w jego karierze, w którym przekroczy ten pułap – wcześniej uczynił to w Borussii Dortmund (103 gole) i Bayernie Monachium (344). Lewandowski może tym samym dołączyć do elitarnego grona piłkarzy, którzy zdobywali co najmniej 100 bramek dla trzech różnych klubów.

