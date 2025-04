Piekielnie ważne wieści o przyszłości Wojciecha Szczęsnego! Barcelona jest już pewna

Teraz trudno uwierzyć, że w sierpniu Wojciech Szczęsny oficjalnie zakończył karierę. Przez miesiąc polski bramkarz był na sportowej emeryturze, ale kontuzja Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że skusił się na transfer do FC Barcelony. Początkowo przegrywał rywalizację z Inakim Peną, ale od stycznia jest niekwestionowanym pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Aż do meczu z Borussią Dortmund zanotował niesamowitą serię 22 spotkań bez porażki, nawiązując do najlepszych w historii Barcy. W tym czasie ter Stegen doszedł do siebie i powoli jest coraz bliżej powrotu do gry, co napędza dyskusję o przyszłości Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Ważny głos z klubu

Początkowo Polak miał być tylko zastępcą kontuzjowanego bramkarza Barcelony i podpisał kontrakt do końca tego sezonu. Podszedł do tego bez większych oczekiwań, ale z biegiem czasu zaczął dopuszczać do siebie myśl o dłuższym pobycie w stolicy Katalonii, gdzie wraz z rodziną czuje się świetnie. Klub także tego chce, a słowa dyrektora sportowego - Deco - wskazują na to, że już niedługo dojdzie do oficjalnego przedłużenia umowy Szczęsnego.

- To bramkarz o dużym doświadczeniu. Kiedy mieliśmy okazję go ściągnąć, to był przypadek, który w futbolu się nie zdarza, zakończył karierę. Wiedzieliśmy, że może wiele wnieść. Zasługa spoczywa też na trenerze, ludziach, którzy są z nim na co dzień. Jesteśmy z niego zadowoleni i na pewno z nami zostanie - powiedział dyrektor Barcy w studiu DAZN przed sobotnim meczem z Celtą Vigo (cytat za portalem fcbarca.com).

Szczęsny szykuje się do przedłużenia kontraktu

Tak otwarta deklaracja osoby odpowiedzialnej w Barcelonie za budowanie kadry mówi wiele. Zresztą już w marcu w podobnym tonie wypowiadał się agent Szczęsnego, Jonathan Barnett.

Agent Wojciecha Szczęsnego się wygadał! Cała prawda o przyszłości Polaka w Barcelonie

- Wojciech jest zachwycony Barceloną, a Barca jest bardzo zadowolona z niego, więc łatwo dojdziemy do porozumienia. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, szybko osiągniemy porozumienie i nie będziemy stawiać przeszkód na drodze do przedłużenia kontraktu - mówił wtedy przedstawiciel polskiego bramkarza. Wygląda więc na to, że kibice "Blaugrany" i Szczęsnego mogą ze spokojem oczekiwać na oficjalny komunikat o przedłużeniu kontraktu na kolejny sezon.