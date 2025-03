Agent Wojciecha Szczęsnego się wygadał! Cała prawda o przyszłości Polaka w Barcelonie

Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Agent Polaka się wygadał

Filmowa historia Wojciecha Szczęsnego trwa w najlepsze. Pod koniec sierpnia zakończył już karierę, aby wznowić ją miesiąc później w FC Barcelonie. Polak zastąpił kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i pomimo początkowej rywalizacji z Inakim Peną, od stycznia jest już murowaną jedynką Hansiego Flicka. Z nim w składzie Barca jeszcze nie przegrała i rywalizuje o trofea na trzech frontach - w lidze, ćwierćfinale Ligi Mistrzów i półfinale Pucharu Króla. Przed nią decydujące mecze, ale forma Szczęsnego sprawiła, że już od pewnego czasu mówi się o tym, że jego pobyt w stolicy Katalonii wcale nie skończy się po tym sezonie. I coraz więcej wskazuje na to, że jego kontrakt faktycznie zostanie przedłużony!

Mówią o tym już nie tylko hiszpańscy dziennikarze. Jakiś czas temu Szczęsny przyznał, że jest otwarty na wszystko, a jego rodzina czuje się w Barcelonie znakomicie. Z klubu dochodzą głosy, że dyrektor sportowy Deco rozpoczął już działania w kierunku nowego kontraktu Szczęsnego, a tuż na początku reprezentacyjnej przerwy jasno w tej sprawie wypowiedział się agent polskiego bramkarza.

- Wojciech jest zachwycony Barceloną, a Barca jest bardzo zadowolona z niego, więc łatwo dojdziemy do porozumienia. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, szybko osiągniemy porozumienie i nie będziemy stawiać przeszkód na drodze do przedłużenia kontraktu. Jesteśmy w najważniejszym momencie sezonu i może to nie jest czas, żeby o tym rozmawiać, ale zapewniam, że kiedy już zaczniemy nad tym pracować, nie będzie żadnych problemów - powiedział Jonathan Barnett dla kanału Jijantes FC na Twitchu Gerarda Romero.

Wygląda więc na to, że nawet zbliżający się powrót do gry ter Stegena nie ma wpływu na decyzję Szczęsnego. Od początku pobytu w Barcelonie cieszy się on każdą chwilą, a jego podejście ma być jedną z głównych zalet w oczach trenera i szatni. Obecnie mówi się, że nowy kontrakt miałby być w opcji 1+1 - do końca czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

