i Autor: AP Photo/Matthias Schrader

Borussia - Barcelona

Niezwykła seria Szczęsnego zakończona. To niemożliwe, że to trwało tak długo

Wojciech Szczęsny po transferze do Barcelony długo kontynuował imponującą serię meczów bez porażki w barwach katalońskiego klubu. Od momentu dołączenia do drużyny nie zaznawał smaku przegranej, co czyniło jego bilans wyjątkowym. Każda seria kiedyś się jednak kończy. Borussia Dortmund pokonała Barcelonę 3:1 w rewanżowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To była pierwsza porażka polskiego golkipera w klubowej piłce niemal od roku.