Szczęsny po raz pierwszy w karierze. Przełamał barierę, która długo go blokowała

Gigantyczna wpadka przed meczem Aston Villa - PSG. Piłkarze byli załamani, to przejdzie do historii

Przez lata bronił barw Juventusu i reprezentacji Polski, do klub ze stolic Katalonii wniósł nie tylko spokój i pewność w bramce, ale także cenne doświadczenie. Szczęsny szybko udowodnił, że może być filarem defensywy „Blaugrany”.

ZOBACZ: Londyńska policja zaostrza środki bezpieczeństwa przed rewanżem Chelsea – Legia

Wielki sukces Szczęsnego

Choć transfer Polaka był przez niektórych przyjmowany z rezerwą, a przez pierwsze miesiące bramki strzegł Inaki Pena, to Szczęsny szybko uciszył krytyków i udowodnił, że potrafi odnaleźć się w wymagającym stylu gry Barcelony. Barcelona wciąż jest grze o wszystkie trofea. Jest na "pole position" w wyścigu po mistrzostwo Hiszpanii, przed sobą ma już tylko finał Pucharu Hiszpanii i półfinał Ligi Mistrzów.

ZOBACZ: Gigantyczna wpadka przed meczem Aston Villa - PSG. Piłkarze byli załamani, to przejdzie do historii

Jeśli Wojciech Szczęsny zagra w 1/2 finału Champions League, to będzie to jego pierwszy raz na tym etapie tych rozgrywek w karierze. Gdy po raz ostatni grał w Champions League, marzenia o najcenniejszym europejskim trofeum zakończył już na fazie grupowej. Seryjnie odpadał z rozgrywek na etapie 1/8 finału jako golkiper Arsenalu, Juventusu również. Jako golkiper AS Roma, gdzie spędził dwa sezony, rzymianie grali tylko w Lidze Europy, ale Szczęsny w tych rozgrywkach zadebiutował dopiero w sezonie 2022/23, gdy Juventus "spadł" z fazy grupowej Ligi Mistrzów do fazy play-off LE.

Wojciech Szczęsny w Lidze Mistrzów (za serwisem transfermarkt):