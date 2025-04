Londyńska policja zaostrza środki bezpieczeństwa przed rewanżem Chelsea – Legia

Jak podaje sport.pl, w oficjalnym komunikacie Metropolitan Police zadeklarowała zdecydowaną reakcję wobec osób, które mogą zakłócać porządek:

„Będziemy działać zdecydowanie, aby poradzić sobie z każdym, kto zamierza sprawiać kłopoty” – ostrzegają londyńscy funkcjonariusze.

W porozumieniu z lokalną grupą doradczą ds. bezpieczeństwa, organizatorzy meczu postanowili ograniczyć liczbę biletów przeznaczonych dla fanów Legii. Zamiast pierwotnie planowanych ponad dwóch tysięcy wejściówek, do sprzedaży trafi zaledwie 1020 biletów.

Angielska policja do kibiców z Polski

Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa. Policja odnosi się do zamieszek i niepokojących wydarzeń, do jakich doszło przy okazji wcześniejszych meczów Legii w Leicester oraz Birmingham.

„Po starannej ocenie informacji oraz na podstawie danych wywiadowczych zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę policjantów, która będzie zabezpieczała czwartkowy mecz Chelsea z Legią. Wszystko po to, by spotkanie odbyło się bez zakłóceń porządku” – podkreślono w oświadczeniu przekazanym redakcji sport.pl.

Policja w Londynie wysyła wyraźny sygnał do kibiców z Polski – wszelkie przejawy łamania prawa będą spotykały się ze zdecydowaną interwencją. Jednocześnie służby zapewniają, że ich celem jest stworzenie warunków do bezpiecznego i przyjaznego przebiegu wydarzenia: „Zawsze współpracujemy z naszymi partnerami, by mecze w Londynie były bezpieczne. Chcemy, by wszyscy, którzy przyjadą do miasta, dobrze się bawili”.

Piłkarze Enzo Mareski przystąpią do rewanżowego meczu po pewnym zwycięstwie 3:0 odniesionym na stadionie przy Łazienkowskiej w zeszły czwartek. Rewanż na Stamford Bridge w najbliższy czwartek o godzinie 21:00.