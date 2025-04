Jesus Imaz chce zaskoczyć Betis. Lider Jagiellonii tak określił siebie

To się znowu stało! Jan Urban już nie jest trenerem Górnika. Wiadomo, kto go zastąpi

Co tam się działo!

Ivan Djurdjević pełen emocji, powiedział to wprost. Deklaracja trenera Stali

Jan Urban bez ceregieli pożegnany w Zabrzu. Mamy komentarz trenera do całej sytuacji. „Forma rozstania słaba jest” [ROZMOWA SE]

Jagiellonia zrobił duży krok w kierunku TOP 3

Piłkarze Jagiellonii do rewanżu z hiszpańskim klubem przystąpią podbudowani triumfem nad Legią. W ten sposób Jagiellonia wciąż ma szanse na obronę tytułu.

- Pod względem mentalnym z Legią zagraliśmy tak, jak z Lechem u siebie - tłumaczył Imaz. - Wygraliśmy, co jest bardzo ważne dla nas. Drużyna jest trochę zmęczona, ale tylko fizycznie. Pokonując Legię zrobiliśmy bardzo duży krok do tego, żeby być w TOP 3. Mamy osiem punktów przewagi, a ostatni mecz u siebie zagramy z Pogonią. To jeszcze nie jest koniec - zaznaczył.

Taki jest Jesus Imaz, tego się można po nim spodziewać. Gwiazdor Jagiellonii oczami Oscara, jego brata bliźniaka [ROZMOWA SE]

Jesus Imaz: Raków jest w dobrej formie

W ubiegłym sezonie Jagiellonia wywalczyła historyczny tytuł. Hiszpan nie ukrywa, że chciałby powtórzyć tamto osiągnięcie. Na razie to mistrzowie muszą gonić Raków i Lecha.

- Naszym celem jest gra o mistrzostwo - zadeklarował lider ekipy z Podlasia. - Raków jest teraz w dobrej formie, ale jeszcze mamy przed sobą mecz u nich. Po takim spotkaniu będziemy wiedzieli, czy mamy opcję walki o tytuł czy nie - przekonywał.

Jan Urban bez ceregieli pożegnany w Zabrzu. Mamy komentarz trenera do całej sytuacji. „Forma rozstania słaba jest” [ROZMOWA SE]

Betis ma świetnych zawodników

Imaz nakręca się na zdobycie mistrzostwa, ale chciałby także, aby Jagiellonia przedłużyła udział w Lidze Konferencji. Jednak po pierwszym meczu w ćwierćfinale, to Betis jest bliżej znalezienia się w najlepszej czwórce rozgrywek.

- Pierwszy mecz z nimi był trudny - ocenił Hiszpan. - Podobnie, jak wcześniej pierwsza połowa z Kopenhagą czy mecz z Ajaksem, który grał bardzo dobrze. Betis ma świetnych zawodników. To zespół, który ma jakość, fizyczność, szybkość. Mają wszystko i są w tym momencie w dobrej formie. Jednak teraz gramy w domu, a to będzie nowy mecz. Wynik jest otwarty. Jeśli jako pierwsi strzelimy gola, to Betis będzie miał problem - prognozuje.

Nicola Zalewski wskoczy na wyższy poziom? Piotr Czachowski o kadrowiczu w Interze [ROZMOWA SE]

Jesus Imaz mówi o sobie dziadek

Hiszpan puścił wodze fantazji i zdradził nawet, jaki wynik byłyby dla niego satysfakcjonujący.

- Dla mnie 3:0 dla Jagiellonii będzie dobrym wynikiem i gramy w półfinale - rzucił z uśmiechem Imaz. - Powtarzam: przed nami 90 minut. Zagramy przed naszymi kibicami i zobaczymy, co się wydarzy. Dla mnie teraz każdy mecz jest prezentem. Jestem już bliżej, jak to mówię, jestem „dziadek”. Jednak fizycznie czuję się dobrze. Mentalnie także, a to jest najważniejsza rzecz - podkreślił gwiazdor klubu z Podlasia.

Mikael Ishak pnie się w tym zestawieniu. Wyrównał osiagnięcie legendy Lecha!

Mateusz Skrzypczak zapowiada emocje z Betisem

Obrońca Mateusz Skrzypczak także wiąże wielkie nadzieje z rewanżem z Betisem.

- Wiadomo, że Betis jest świetną drużyną - tłumaczył defensor Jagiellonii. - Jednak to są tylko dwa gole różnicy. Będzie pełen stadion, wielkie wydarzenie w Białymstoku. Wierzę w to, że od początku ruszymy i w tym dwumeczu jeszcze będą emocje - przekonywał Skrzypczak.

John Carver mówi o dumie Lechii. Padły słowa o pewności siebie

- Dla mnie 3:0 dla Jagiellonii będzie dobrym wynikiem i gramy w półfinale - rzucił z uśmiechem Imaz przed rewanżem z Betisem w 1/4 finału Ligi Konferencji. - Powtarzam: przed nami 90 minut. Zagramy przed naszymi kibicami i zobaczymy, co się wydarzy. Dla mnie teraz każdy mecz jest prezentem.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć