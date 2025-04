To się znowu stało! Jan Urban już nie jest trenerem Górnika. Wiadomo, kto go zastąpi

Lechia straciła złe gole

W tym roku Lechia zaskakuje na plus. Pod wodzą angielskiego szkoleniowca sprawiła niespodziaki, wygrywając z Lechem czy Jagiellonią. Teraz po szalonym zrywie w doliczonym czasie przechyliła szalę na swoją korzyść w meczu ze Stalą.

- To był klasyczny powrót po 95 minutach - powiedział trener John Carver, cytowany przez PAP. - Zaczęliśmy mecz bardzo dobrze. Jednak z naszej perspektywy straciliśmy bardzo złe gole. Były to jedyne sytuacje Stali. Poza nimi nasz bramkarz nie miał do tej pory dużo do roboty.

Lechia pokazała determinację i ambicję

Trudno wytłumaczyć, co się wydarzyło, że Lechia w ciągu trzech minut w doliczonym czasie potrafiła zdobyć dwie bramki.

- W przerwie powiedzieliśmy sobie, a to nie jest kłamstwo, czy "ściema", że następny gol zmieni oblicze meczu - tłumaczył trener Carver, cytowany przez PAP. - Kluczowe było to, że nie straciliśmy pewności sobie i drugą połowę też dobrze zaczęliśmy. Zmieniliśmy dwie rzeczy z taktycznego punktu widzenia, ale zawodnicy pokazali ducha walki, dużą determinację i ambicję.

John Carver o waleczności Lechii

Szkoleniowiec zaznaczył, że docenia postawę podopiecznych, którzy zaimponowali determinacją i poświęceniem w meczu ze Stalą.

- Gdy pojawiłem się w Gdańsku powiedziałem, że chcę stworzyć zespół, który będzie odzwierciedleniem waleczności, jaką ja mam w sobie - podkreślił trener Carver. - Mecz był tego dowodem. Czuję dumę. Pierwszy raz odnieśliśmy zwycięstwo w spotkaniu, w którym przegrywaliśmy. Daje to nam wielką wiarę przed kolejnymi występami.

