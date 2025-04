Co za sceny w Gdańsku!

Trudno się dziwić, bo Stal prowadziła po pierwszej połowie. Jednak po przerwie, a szczególnie w doliczonym czasie straciła dwa gole i wydawało się, że pewną wygraną, która tak bardzo była jej potrzebna.

- Dla nas to najgorszy z możliwych scenariuszy - powiedział Ivan Djurdjević, cytowany przez PAP. - Lepiej gdybyśmy przegrali 0:2 niż 2:3, gdy prowadziliśmy do przerwy 2:0. Nie był to jakościowy mecz z naszej strony. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie wymagający i zrobi wszystko, aby odnieść zwycięstwo.

Stal Mielec nie wytrzymała ciśnienia

Szkoleniowiec przyznał wprost, że jego podopieczni zawiedli i nie wytrzymali ciśnienia. Inna sprawa, że w całym meczu oddali tylko cztery strzały. Lechia na bramkę mielczan uderzała 28 razy.

- Graliśmy nisko w obronie, dwa razy skutecznie skontrowaliśmy i do przerwy prowadziliśmy 2:0 - tłumaczył trener Djurdjević, cytowany przez PAP. - W drugiej połowie też się broniliśmy. Chcieliśmy szukać szans w kontrataku. Po stracie pierwszej bramki pojawiły się dodatkowe emocje i nie wytrzymaliśmy ciśnienia. Gratuluję Lechii, bo wygrała ważny mecz, jednak trzeba pamiętać, że w grze zostało 18 punktów.

Ivan Djurdjević: Stal nie spadnie!

Czy tak grająca Stal utrzyma się w lidze? Trener uważa, że jego zawodnicy unikną degradacji. Jednak trzeba przyznać, że sytuacja mieleckiej drużyny jest do pozazdroszczenia.

- Wszyscy mówią, że Stal już spada, a ja powiem, że nie spadnie - zadeklarował trener Djurdjević, uderzając ręką w stół. - Utrzymamy się w tej lidze. Stal wróci i będzie walczyła do końca. Stało się to, co się stało. Walczymy z wieloma aspektami, nie jest łatwo. Ale z tygodnia na tydzień będziemy silniejsi. W kolejnym spotkaniu musimy dobrze odpowiedzieć na tę porażkę.

