Goncalo Feio: Byliśmy lepsi niemal we wszystkim

- Po pierwsze: jesteśmy sportowcami - zaczął trener Goncalo Feio konferencję prasową. - Jako sportowcy gratulujemy zwycięzcom. Ale oprócz wyniku musimy ocenić poziom gry. Wynik, jak i przebieg, są dla nas mocno krzywdzące. Myślę, że i nie boję się tego powiedzieć w obronie mojej drużyny. Byliśmy lepsi niemal we wszystkim. Nasz pressing był dobry. Odzyskaliśmy dużo piłek na połowie przeciwnika. To nie jest łatwe z Jagiellonią, która jest grającą drużyną. Nasz atak pozycyjny: zarówno ilość, jak i dojście do pola karnego przeciwnika, jak i stworzone sytuacje - byliśmy lepsi. Przy stałych fragmentach - byliśmy lepsi.

Trener Legii to chciałby wymazać

- Rzecz, którą chciałbym wymazać z tego meczu, są na pewno niektóre zbyt proste straty, które napędziły być może trochę faz przejściowych, trochę kontrataków Jagiellonii - analizował trener Feio. - Natomiast również w odbudowie, w uniknięciu problemów przy kontratakach - byliśmy skuteczni. Na pewno byliśmy drużyną, która miała więcej sytuacji. Nawet strzeliliśmy bramki. To, jeżeli mówimy o przebiegu spotkania, jest na pewno dużym ciosem. Strzelamy na 1:0, nie zostało to uznane. Za chwilę tracimy: praktycznie pierwszy raz, gdy Jagiellonia dotrze z zagrożeniem do naszego pola karnego. Po przerwie strzelamy, ale nie zostało to uznane. Oczywiście jest to ciężki przebieg meczu.

Legia zrobiła więcej, żeby wygrać

- Moglibyśmy mieć jeszcze większą kontrolę nad spotkaniem - przekonywał trener Feio. - Tak jak powiedziałem: dla mnie zbyt dużo faz przejściowych zostało napędzonych prostymi stratami, ale na pewno byliśmy drużyną, która zrobiła więcej, aby wygrać ten mecz. Jeżeli futbol byłby sprawiedliwy, to byśmy wygrali. Jednak nie jest. Jako sportowcy musimy zaakceptować ten wynik. Musimy podnieść się, pracować i być lepszym.

