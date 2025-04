i Autor: Cyfrasport Paweł Wszołek

Problemy zdrowotne asa Legii

Biegał jak koń i padł. Paweł Wszołek odczuł starcia z gwiazdami Chelsea

Przed Legią kluczowe mecze na finiszu sezonu, a tymczasem wydłuża się lista kontuzjowanych zawodników. Tym razem dołączył do niej Paweł Wszołek (33 l.), który należy do liderów warszawskiego zespołu i do tej pory był nie do zastąpienia.