- Z reguły jest tak, że zwycięstwo pozytywnie wpływa na drużynę i na to liczę też teraz - powiedział Frederiksen, przywołując ciut kontrowersyjną (vide emocje Jacka Zielińskiego) wygraną z kielczanami. - Jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, w której chcemy skupiać się tylko i wyłącznie na sobie oraz na najbliższym spotkaniu. Nie chcemy zużywać energii na patrzenie na bezpośrednich rywali, to nam nie pomoże – dodawał. Lech, dzięki wpadce liderującego Rakowa w Niepołomicach, odrobił ostatni dwa „oczka” do częstochowian i jest trzy punkty za nimi.

Szkoleniowiec Lecha pochwalił grę swojego zespołu w meczu z Koroną w momencie posiadania piłki. Zestawiał ją z poprzednim, zakończonym porażką 1:3, występem przeciwko Śląskowi. - We Wrocławiu brakowało nam w takich momentach cierpliwości, zbyt szybko podejmowaliśmy ryzyko – analizował Frederiksen.

Mraz pod lupą trenera Kolejorza

Jednocześnie przestrzegał przed niedzielnym rywalem. - Motor to drużyna, która radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Posiada jakościowych zawodników w każdej formacji - przypominał trener Lecha. Ale też zapowiadał jasno: - Pojedziemy do Lublina jednak z zamiarem odniesienia zwycięstwa, to nasz jedyny cel na ten mecz.

Frederiksen zwrócił szczególną uwagę na Samuela Mraza. - Prowadziłem go w Brøndby kilka lat wstecz, a on mocno się rozwinął od tego okresu – komplementował Słowaka. - Dziś znajduje się w dobrej formie. Ale my będziemy mieli na niego oko - zapowiedział trener Kolejorza.

To zasadna deklaracja: jesienią napastnik Motoru strzelił w Poznaniu dwa gole, dające gościom sensacyjną wygraną 2:1. W sumie ma już na koncie 13 trafień. - W tamtym spotkaniu mieliśmy problemy w fazach przejściowych i to z pewnością wymaga poprawy - przyznał Frederiksen.

Kadra Lecha na mecz z Motorem: Sousa poza składem

Szkoleniowiec Lecha odniósł się do sytuacji kadrowej zespołu.- Radek Murawski będzie gotowy na występ w niedzielnym spotkaniu. To samo mogę powiedzieć o Antonio Miliciu, który trenuje z nami od tygodnia – zauważył Duńczyk. Do Lublina nie pojechał natomiast chory Afonso Sousa.

Mecz Motor Lublin - Lech Poznań w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę o godz. 17.30 na Arenie Lublin. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport

