Do Legii trafił przed dwoma laty z Wisły Kraków. W ekipie z Łazienkowskiej zadebiutował meczem z Koroną w Pucharze Polski, a później trener Kosta Runjaić dał mu szansę w starciu z Widzewem w Ekstraklasie. W tym sezonie, w spotkaniu z Radomiakiem zdobył pierwszą bramkę w lidze. Niestety, nie występował w tej edycji Ligi Konferencji. Jednak jest przyszłością klubu. Dlatego podpisano z nim nową umowę, która obowiązuje do końca 2028 roku. Jego bilans w Legii we wszystkich rozgrywkach to 27 meczów, trzy gole i 3 asysty.

- Jest takim piłkarzem, jakich potrzebujemy: utalentowanym, z kompetencjami, z dobrym charakterem i podejściem do pracy - komplementował zawodnika Marcin Herra, wiceprezes Legii, cytowany przez klubowe media.

Pozytywnie o obiecującym graczu wypowiada się także nowy dyrektor sportowy, który zaczyna robić porządki po przyjściu do stołecznej drużyny. Zapowiadał, że zamierza mocno przyjrzeć się graczon z Akademii Legii.

- Wojek jest bardzo pracowity - wyznał Michał Żewłakow, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Jest przykładem dla pozostałych piłkarzy naszej Akademii. Mówi się, że w Legii nie jest łatwo się przebić młodym zawodnikom. Wojtek jest najlepszym przykładem na to, że da się to osiągnąć - przekonywał przedstawiciel klubu.

