Goncalo Feio: Życie za tydzień daje kolejną szansę

Szkoleniowiec podsumował spotkanie. Zdawał sobie sprawę z jakości angielskiego potentata.

- Oczywiście chcieliśmy lepiej grać - powiedział Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Podkreśliłem w szatni, że stać nas na lepsze granie. Przede wszystkim z piłką. Mieliśmy dobre momenty organizacji, ale to nie jest tak, że chcieliśmy się bronić przez cały mecz. Chcieliśmy mieć nasze momenty. Uważam, że wejście w mecz było dobre. Mieliśmy jedną groźną kontrę w pierwszej połowie. Uważam, że jeśli czegoś mamy żałować, to najbardziej tego, że z piłka nie byliśmy wstanie lepiej się pokazać. Na szczęście, życie za tydzień daje nam kolejną szansę na Stamford Bridge jeszcze lepiej pokazać się pod tym kątem.

To było zderzenie dwóch światów

Legia miała za mało atutów. O ile jeszcze pierwszą połowę udało się zagrać na zero z tyłu, to po przerwie obrona gospodarzy padła. Kacper Tobiasz zdołał jeszcze obronić rzut karny.

- To było zderzenie dwóch światów. Byłoby bardzo miło, łatwo i pięknie siedzieć przed wami po zwycięstwie i powiedzieć, że jestem dumny z drużyny. Ale przegraliśmy 0:3. Nienawidzę przegrywać, ale i tak jestem dumny z drużyny. To było spotkanie dwóch światów. Trzeba też po prostu docenić klasę rywala: reakcja po stracie, poziom motoryczny, to zdominowali nas po prostu. Gratulacje za to.

Paweł Wszołek poczuł dyskomfort

Na początku drugiej połowy boisku opuścił Paweł Wszołek. Co się stało gwieździe? Czy kolejny zawodnik wypadku z kadry na finiszu rozgrywek?

- Wszołek zgłaszał dyskomfort w okolicy mięśnia dwugłowego. Na tyle się nasilał, ze była potrzebna zmiana. Jutro pewnie będziemy wiedzieli więcej – wytłumaczył trener Feio.

Piłkarze Legii zostali rozbici 0:3 przez Chelsea Londyn w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji. Warszawski zespół wytrzymał pierwszą połowę, a po przerwie gigant z Premier League zdeklasował gospodarzy. Trener Goncalo Feio przyznał po zawodach, że to było zderzenie dwóch światów.

