- Wprawdzie za pana Kazimierza Górskiego byliśmy od piątego do ósmego miejsca klasyfikowani, ale wówczas w finałach startowały tylko cztery drużyny i my nie zakwalifikowaliśmy się. Trochę były nieporozumienia później, jak odszedł Michał Listkiewicz i Grzesiek Lato go zwolnił pod autobusem. To było nieprzyjemne. Oczywiście każdy trener kiedyś odchodzi, ale trzeba to załatwić, przepraszam, w cywilizowany sposób. Niestety to zostało zaprzepaszczone i sądzę, że on miał do nas, do Polaków, miał pretensje cały czas. No cóż, można go tylko za to przeprosić – podkreśla Jan Tomaszewski.