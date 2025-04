i Autor: Cyfra Sport, Archiwum prywatne Leo Beenhakker

Ogromna żałoba

Kim był Leo Beenhakker, były selekcjoner reprezentacji Polski? Sylwetka, choroba, osiągnięcia

Leo Beenhakker zasłynął wieloma wypowiedziami za czasów pracy w reprezentacji Polski. To on jako pierwszy wprowadził nas na mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii w 2008 roku. Niestety, jego współpraca z naszą kadrą zakończyła się zdecydowanie za szybko i to w niesmaku. W czwartek, 10 kwietnia pojawiły się informacje o śmierci byłego trenera polskiej kadry. Kim był Leo Beenhakker? Z kim pracował?