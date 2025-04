Legia – Chelsea RELACJA NA ŻYWO: Legia zaczęła walkę o półfinał Ligi Konferencji!

Legia Warszawa – Chelsea FC 0:0 (0:0)

Składy

Legia: Tobiasz - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre - Oyedele, Augustyniak, Elitim - Chodyna, Morishita, Luquinhas.

Chelsea: Jorgensen - Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Gusto - James, Dewsbury-Hall - George, Palmer, Sancho - Nkunku.

Na żywo Legia Warszawa - Chelsea FC 6' Podanie do Chodyny i teraz Gusto fauluje, próbując zatrzymać Polaka. 5' Chodyna próbował ruszyć z kontrą, ale został z łatwością dogoniony i zatrzymany przez Gusto. 4' Teraz Chelsea dłużej utrzymuje się przy piłce i stara się konstruować akcję od obrony. 2' Strzał głową Augustyniaka zablokowany, piłka spada jeszcze pod nogi Luquinhasa, ale ten wysoko nad bramką! Było bardzo groźnie pod bramką londyńczyków! 2' Bez strzału po dośrodkowaniu w pole karne Chelsea, ale będzie jeszcze rzut rożny z lewej strony. 1' Po chwili Legia wywalczyła sobie pierwszy rzut rożny, z prawej części boiska. 1' Pierwsza akcja Legii zatrzymana przez Badiashile wybijającego piłę zagraną w pole bramkowe. 1' Grają! Legia zaczyna. Za nami już hymn Ligi Konferencji, trwa przywitanie kapitanów i sędziów. Warto zauważyć, że będzie to pierwszy w historii mecz między Legią a Chelsea! Dobry wieczór! Już za około 15 minut start pierwszego meczu ćwierćfinałowego Ligi Konferencji Europy, w którym Legia Warszawa podejmie Chelsea! Witamy w relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Chelsea FC w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji! Start meczu o godzinie 18:45, bądźcie z nami!

Legia Warszawa w tym sezonie może być dwojako oceniana. W Ekstraklasie zajmuje 5. miejsce i ma 12 punktów straty do lidera, w walce o mistrzostwo nie ma jej już od dawna, a do podium traci 8 punktów. Z drugiej strony jest już w finale Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Pogonią Szczecin i to wydaje się być jedyną drogą dla Legii do awansu do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Do oceny postawy podopiecznych Goncalo Feio nie da się nie wliczać oczywiście występu w Lidze Konferencji Europy, w której „Wojskowi” właśnie rozegrają pierwszy mecz ćwierćfinałowy, a jej rywalem będzie główny faworyt do wygrania całych rozgrywek, Chelsea. Legia w przeszłości już nie raz potrafiła zaskoczyć faworyta, a żeby dać najwyraźniejszy przykład z ostatnich lat, to przecież właśnie na Łazienkowskiej stołeczny klub zatrzymał wielki Real Madryt, z którym w sezonie 2016/17 zremisował 3:3 w fazie grupowej Ligi Mistrzów (Królewscy wygrali wówczas całe rozgrywki). Fani liczą, na podobne widowisko i efekt, jak wtedy.