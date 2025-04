Legia – Jagiellonia: Anulowany gol dla Legii! Co się stało? Czy sędziowie mieli rację?

Legia – Jagiellonia: Anulowany gol dla ekipy Feio

Legia Warszawa walczy o miejsce w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. By tak się wydarzyło musi wygrać Puchar Polski lub nadrobić straty do czołowej trójki. Szansa na nadrobienie strat pojawiła się w niedzielę, 13 kwietnia. Wynik meczu otworzyła Jagiellonia Białystok, która zdobyła gola w 41. minucie. Do siatki trafił Darko Czurlinow. Czerwono-żółty sektor wypełnił się wielką radością.

Legia – Jagiellonia: Kibice znów uderzyli w Rafała Trzaskowskiego! To mu wytknęli. „Czemu o tym milczy?”

Podopieczni Goncalo Feio mogli wyrównać w drugiej odsłonie meczu. Piłka trafiła do siatki i to fani Legii mieli powody do zadowolenia. Bramka szybko została jednak anulowana, a błąd zasygnalizował arbiter boczny. Kibice pierwotnie mogli myśleć, że było to spowodowane spalonym. Powtórki pokazały, że tego ewidentnie nie było.

Dopiero po chwili okazało się, że chodziło o przekroczenie linii bocznej przy wyrzucie z autu przez Radomira Pankova, który się poślizgnął i wpadł nogami na boisko. Już z poziomu pola gry wrzucał piłkę w pole karne.

I jeszcze wyrzut z innego ujęcia#LEGJAG pic.twitter.com/DzzoWpuUwF— Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) April 13, 2025