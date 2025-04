Goncalo Feio: Marne są nadzieje na powrót kontuzjowanych

Trener Goncalo Feio nie może skorzystać z trzech kluczowych zawodników. Urazy leczą: Bartosz Kapustka, Marc Gual i Paweł Wszołek. Czy będą gotowi na rewanż z Chelsea w 1/4 finału Ligi Konferencji?

- Powiem tak: jako trener jesteś kluczowym elementem danego klubu - powiedział trener Feio podczas konferencji prasowej. - Potem, szczególnie w tak wielkim klubie, jak Legia, musisz otrzymać wsparcie z różnych stron. Ostateczny wynik sportowy jest wynikiem pracy trenera, sztabu, drużyny i skuteczności różnych działów oraz działań klubu. W tej chwili potrzebujemy mocnego wsparcia sztabu medycznego. Kluczowi piłkarze nam wypadli. Ja jako trener chcę mieć ich do dyspozycji. Tak jak każdych innych, bo chcę mieć całą kadrę do dyspozycji. Tym bardziej, że nie jest to bardzo szeroka i obszerna kadra. Dlatego każdy z nas się liczy. Jak najszybciej. Czy to będzie na mecz z Chelsea? Wątpię, ale mam nadzieję, że już na mecz z Lechią ktoś dołączy. Miałem taką nadzieję, gdy oni złapali kontuzje, że być może będą na rewanż z Chelsea. Będąc całkowicie szczerym, to wydaje mi się, że marne są nadzieje na to.

Trener Legii opowiada historię o złotej rybce

Szkoleniowiec został zapytany, jakie życzenie miałby do złotej rybki przed rewanżem z Chelsea.

- Chciałbym wygrać 4:0 lub więcej po to, żeby awansować - wyznał trener Feio, a gdy został dopytany, aby było to realne życzenie, to odparł: - A złota rybka nie spełnia każdego życzenia? Znam taką historię o złotej rybce. Poszła do pana i powiedziała do niego, że może sobie życzyć czego chce. Dodając, że jednak jego sąsiadowi zadzieje się to dwa razy więcej niż jemu. A to jest tłumaczenie o mentalności pewnych ludzi. Wie pan, co wybrał? Chciał stracić wzrok w jednym oku po to, żeby sąsiad nie widział na żadne. Oczywiście życzę awansu Jagiellonii, bo byłoby to fenomenalne dla polskiej piłki.

Portugalczyk nic nie wie o umowie z Legią

Obecna umowa Portugalczyka wygasa z końcem sezonu. Czy prowadzone są rozmowy na temat jej przedłużenia?

- To nie jest pytanie do mnie - odpowiedział trener Feio. - Czy jest coś wstrzymane, czy nie: nie wiem. Nie mam żadnych nowych informacji do powiedzenia na ten temat. Nie martwię się tym. Martwię się pracą z drużyną. Na to pójdzie moja energia.

