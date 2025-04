Adrian Siemieniec: Sprawa awansu nie jest zamknięta

Jagiellonia jest rewelacją Ligi Konferencji. Po raz pierwszy w historii dotarła do 1/4 finału europejskich pucharów. Mimo porażki szkoleniowiec białostockiej drużyny nie traci nadziei i nie przekreśla szans swoich podopiecznych na to, że w reważnu podejmą walkę z hiszpańskim klubem. Wcześniej czeka ją hit z Legią na Łazienkowskiej. Jagiellonia wciąż ma szansę na obronę tytułu. Zajmuje w Ekstraklasie trzecie miejsce. Jeśli chce pozostać w grze o mistrzostwo, to nie może sobie pozwolić na potknięcie w stolicy.

- Cieszę się, że nasza droga właśnie tak wygląda - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Co najważniejsze: ta droga wciąż trwa. Oczywiście rewanż będzie bardzo trudny. Jednak uważam, że sprawa nie jest zamknięta. Przynajmniej daliśmy sobie wiarę w to, że można z tym przeciwnikiem powalczyć, że można z nim być konkurencyjnym.

Trener Jagiellonii mówi, że piłkarze Betisu to artyści

Szkoleniowiec Jagiellonii był pod wrażeniem klasy, którą zaprezentował Betis. Wytłumaczył z czego brała się przewaga hiszpańskiego rywala, który jest wymienany w gronie kandydatów do wygrania Ligi Konferencji. W poprzedniej kolejce Betis postawił się Barcelonie, remisując 1:1 w LaLiga. W lidze hiszpańskie zajmuje szóste miejsce.

- To niewyobrażalna jakość - tłumaczył trener Sieminiec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - To są artyści. Widzą więcej. Szybciej podejmują decyzje. Dysponują niesamowitą techniką. Do tego mają doskonałe rozumienie gry i intensywność. To wszystko powoduje, że w ułamku sekundy wiedzą, co chcą zrobić. Robią to na ogromnej intensywności, ale do tego z najwyższą jakością.

