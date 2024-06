i Autor: Cyfrasport Natalia Kaczmarek

Mistrzyni Natalia

Co za informacje w sprawie Natalii Kaczmarek! Nasza mistrzyni w nowym zespole tuż przed igrzyskami olimpijskimi

po 15:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Natalia Kaczmarek, złota i srebrna medalistka olimpijska z Tokio w biegach sztafetowych 4x400 metrów oraz indywidualna wicemistrzyni świata na 400 metrów z Budapesztu przygotowuje się do chyba największego wyzwania w karierze – startu w igrzyskach olimpijskich. W ślad za naszymi największymi sportowcami, Igą Świątek i Robertem Lewandowskim, Natalia również pozyskała dużego sponsora. Sprinterka dołączyła do do InPost Sport Team.