Natalia Kaczmarek pobiła rekord legendarnej Ireny Szewińskiej! Czekaliśmy na to prawie 50 lat

Natalia Kaczmarek pokazuje polskim fanom, że rok 2024 może należeć do niej! Wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów z zeszłego roku trenuje obecnie w Potchefstroom w Republice Południowej Afryki. Początek roku to raczej moment, w którym zawodnicy dopiero szykują formę na kolejne miesiące i najważniejsze imprezy, takie jak igrzyska olimpijskie, które odbędą się tego lata w Paryżu. Dobre wyniki Kaczmarek mogą być jednak dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi igrzyskami. 26-latka na zawodach w RPA najpierw pobiła swój rekord życiowy w biegu na 100 metrów (11.54 s), a później było już tylko lepiej.

Natalia Kaczmarek pobiła prawie 50 letni rekord Szewińskiej

Natalia Kaczmarek startowała także w biegu na 300 metrów. Uzyskała czas 35.52, który jest najlepszym czasem na świecie w 2024 roku, a przy okazji najlepszym wynikiem polskiej zawodniczki na tym dystansie! Do tej pory najlepszy czas na 300 metrów wynosił 35.70 s i należał on do legendarnej Ireny Szewińskiej, która ustanowiła go aż 49 lata temu, w 1975 roku! Rekord świata na tym dystansie wynosi 34.14 s i należy do Marity Koch.