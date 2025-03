Iga Świątek - Caroline Garcia Relacja NA ŻYWO i wynik meczu. Polka walczy w Indian Wells

Na żywo Iga Świątek - Caroline Garcia Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Caroline Garcia w 2. rundzie turnieju WTA w Indian Wells. Początek spotkania ok. godziny 22-23 polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek zagra z Caroline Garcią w 2. rundzie Indian Wells. Polka i Francuzka doskonale się znają i są dobrymi koleżankami. Grały ze sobą pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla naszej gwiazdy. Doświadczona Garcia ma 31 lat. Wielkie sukcesy odnosiła zarówno w grze pojedynczej (m.in. triumf w WTA Finals 2022) jak i podwójnej (dwa triumfy w Roland Garros). W rankingu WTA zajmowała 4. miejsce, ale końcówka poprzedniego sezonu i początek tego roku były w jej wykonaniu nieudane. W efekcie spadła na 71. miejsce.

Caroline Garcia gra agresywny tenis oparty na mocnym płaskim serwisie i agresywnym returnie. Lubi atakować podanie rywalek, dużo przy tym ryzykując. Jako utytułowana deblistka gra oczywiście znakomicie przy siatce. Aż trzy z pięciu meczów Igi Świątek z Caroline Garcią były trzysetowe, m.in. jedyna porażka Polki - 1:6, 6:1, 4:6 na mączce w Warszawie w 2022 r. Ostatnio panie grały ze sobą na początku 2024 r. w United Cup. Świątek pokonała wtedy Garcię 4:6, 6:1, 6:1.

Świątek - Garcia RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Iga Świątek rok temu wygrała turniej Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Mistrzyni zgarnęła wtedy 1,1 mln dolarów i był to już jej drugi triumf w tej imprezie. Wcześniej podbiła Kalifornię w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open.