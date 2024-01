Iga Świątek - Caroline Garcia Relacja NA ŻYWO United Cup Polska - Francja Świątek - Garcia WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Iga Świątek - Caroline Garcia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Caroline Garcia w półfinale United Cup (spotkanie Polska - Francja). Początek spotkania ok. godziny 2-2.30 w nocy, po meczu Huberta Hurkacza

Iga Świątek walczy z Caroline Garcią w półfinale United Cup. To drugi pojedynek w meczu Polska - Francja, po spotkaniu mężczyzn Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino. - Jestem bardzo podekscytowana. Dla nas to kolejna szansa. Rok temu doszliśmy w United Cup do półfinału, a teraz chcemy dojść jeszcze dalej. Do tej pory graliśmy w tym turnieju bardzo dobrze, naprawdę solidnie i w odpowiednim rytmie. Wierzę, że możemy tutaj zagrać nasz najlepszy tenis - powiedział wczoraj Iga Świątek zaraz po wylądowaniu w Sydney.

Iga Świątek - Caroline Garcia Relacja NA ŻYWO WYNIK United Cup Polska - Francja LIVE

Iga Świątek i Caroline Garcia doskonale się znają. Francuzka to jedyna zawodniczka, której udało się urwać seta Polce w jej ostatnich 14 oficjalnych meczach. Zrobiła to w niesamowicie dramatycznym spotkaniu w Pekinie, który Świątek wygrała 6:7, 7:6, 6:1, będąc w drugim secie dwie piłki od porażki. Wcześniej Garcia też sprawiała Świątek problemy, pokonała ją m.in. w Warszawie. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Igi. Francuzka świetnie serwuje, wyróżnia ją bardzo agresywny return. To znakomita deblistka, więc znakomicie gra przy siatce. - Mecz z najlepszą zawodniczką na świecie to zawsze dobry test. To popycha cię do granic możliwości, dla takich meczów trenujesz. Iga to wspaniała zawodniczka. W przeszłości rozegraliśmy kilka dobrych meczów, więc zobaczymy, co wydarzy się w tym - powiedziała Caroline Garcia.

Mecz Polska - Francja w 1/2 finału zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 5/6 stycznia. Początek meczu Polska - Francja o godzinie 0.30 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz - Mannarino i Świątek - Garcia, a potem mikst.