Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino Relacja NA ŻYWO United Cup Polska - Francja Hurkacz - Mannarino WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Wyszło na jaw, co Iga Świątek naprawdę myśli o Robercie Lewandowskim. Polska tenisistka się z tym nie kryła, wymowne

Na żywo Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino w półfinale United Cup (spotkanie Polska - Francja). Początek o godzinie 0.30 w nocy polskiego czasu

Odśwież relację

Mecz Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino otwiera półfinałowe starcie Polska - Francja w United Cup. To może być kluczowe spotkanie, bo jeżeli wrocławianin pokona Francuza, Iga Świątek w pojedynku z Caroline Garcią będzie mogła przypieczętować zwycięstwo i awans polskiego zespołu do finału. Mecz Polska - Francja rozgrywany jest w Sydney. To może być dużym atutem naszych rywali, którzy grali w Sydney również w fazie grupowej i ćwierćfinale, a Polacy walczyli w Perth.

Hurkacz - Mannarino Relacja NA ŻYWO United Cup Polska - Francja WYNIK LIVE

Hubert Hurkacz przekonał się już, ze Adrian Mannarino potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. Doświadczony leworęczny Francuz ma patent na wrocławianina. Bilans ich rywalizacji to 2-2. - Teraz nasze szanse oceniam 55/45 na jego korzyść. Szykuje się interesujące spotkanie - stwierdził Mannarino. Rok temu Francuz pokonał Polaka 7:6, 7:6 w Miami, a wcześniej wyeliminował go z Australian Open.

Hurkacz - Mannarino WYNIK NA ŻYWO Relacja live United Cup

Mecz Polska - Francja w 1/2 finału zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 5/6 stycznia. Początek meczu Polska - Francja o godzinie 0.30 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz - Mannarino i Świątek - Garcia, a potem mikst.