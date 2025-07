Polki gotowe na walkę z Niemkami. Trenerka kadry Nina Patalon wie, co zrobią rywalki

Artur Sobiech, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich napastników ostatniej dekady, podjął decyzję o zawieszeniu butów na kołku. Swoją decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszający wpis.

Emocjonalne pożegnanie w mediach społecznościowych

W swoim oświadczeniu 34-letni napastnik nie krył emocji. Podsumował w nim bogatą, trwającą ponad 17 lat przygodę z zawodowym futbolem.

- Czas powiedzieć: dziękuję. Po ponad 17 latach zawodowej kariery piłkarskiej przyszedł moment, którego każdy sportowiec kiedyś się spodziewa. Po 436 meczach i 96 golach na poziomie klubowym, a także 13 występach i 2 bramkach w reprezentacji Polski – nadszedł moment, by zamknąć ten niesamowity rozdział - napisał Sobiech.

Piłkarz podkreślił, że jest dumny ze swoich osiągnięć i wdzięczny za wszystkie lata spędzone na murawie.

- Z dumą i wdzięcznością ogłaszam zakończenie mojej przygody z zawodową piłką nożną. Poznałem niesamowitych ludzi, grałem w fantastycznych klubach, reprezentowałem swój kraj. Spełniłem wiele marzeń" - dodał. W pożegnaniu nie zapomniał o najbliższych, trenerach i fanach. Na koniec zapowiedział, że nie zamierza zwalniać tempa. - Co dalej? Teraz czas na nowe wyzwania – poza boiskiem, ale z tą samą pasją i zaangażowaniem. Nie mówię „żegnajcie”, mówię „do zobaczenia” - zakończył tajemniczo.

Artur Sobiech, były napastnik reprezentacji Polski i uczestnik Euro 2012, ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery. W wieku 34 lat piłkarz opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym podziękował rodzinie, trenerom i kibicom. Były mistrz Polski z Lechem Poznań zapowiedział nowe wyzwania, już poza boiskiem.

Bogata kariera w Polsce i za granicą

Artur Sobiech jest wychowankiem Grunwaldu Ruda Śląska, ale na szerokie wody wypłynął w barwach Ruchu Chorzów, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie. Jego talent szybko eksplodował, co zaowocowało tytułem Odkrycia Sezonu w 2010 roku i transferem do Polonii Warszawa. Dobra gra w stolicy otworzyła mu drzwi do Niemiec, gdzie reprezentował barwy Hannoveru 96 i SV Darmstadt 98.

Po powrocie do Polski związał się z Lechią Gdańsk, z którą sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. Następnie przeniósł się do Lecha Poznań, gdzie w sezonie 2021/2022 świętował zdobycie swojego jedynego mistrzostwa Polski. W swojej karierze występował także w tureckim Fatih Karagümrük, a ostatni sezon spędził na Cyprze w klubie Ethnikos Achnas.

Sobiech ma na koncie również 13 występów w reprezentacji Polski, dla której strzelił dwie bramki. Był w kadrze na Euro 2012, jednak na turnieju nie zagrał ani minuty.

Życie prywatne. Kim jest żona Artura Sobiecha?

Prywatnie Artur Sobiech jest mężem Bogny Dybul (z domu Sobiech), byłej reprezentantki Polski w piłce ręcznej. Para od lat tworzy jeden z najbardziej znanych sportowych związków w kraju, wspierając się nawzajem w swoich karierach.