Łzy Mameda Khalidova po walce z Tomaszem Adamkiem! Trudno patrzeć na te obrazki, wielka szkoda

Mamed Khalidov wyszedł do walki z Tomaszem Adamkiem podejmując się wielkiego wyzwania. Walczył z byłym mistrzem świata w boksie w dwóch kategoriach w jego własnej dyscyplinie. Zawodnik KSW radził sobie przyzwoicie, ale niestety, nie zdołał wyjść do 4. rundy. To kosztowało go ogromne emocje.