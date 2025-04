Alisha Lehmann to prawdziwa gwiazda kobiecej piłki nożnej. W mediach społecznościowych obserwują ją miliony - na samym Instagramie ma 16,5 mln obserwujących. Dla porównania, szwajcarska ikona, jaką bez wątpienia jest Roger Federer, ma ich "tylko" 12,7 mln. Wielu fanów 26-latki śledzi ją nie tylko ze względu na piłkarskie popisy. Szwajcarka w wielu zestawieniach uchodzi za "najpiękniejszą piłkarkę świata" i przekłada się to na jej pozaboiskową działalność. Jej fanom nie przeszkadzało, że w ostatnich latach była w szczęśliwym związku z brazylijskim piłkarzem, Douglasem Luizem. "Była" - to słowo klucz, bo wszystko wskazuje na to, że ich relacja dobiegła końca.

Włosi pewni: Alisha Lehmann rozstała się z chłopakiem

Informacje o rozstaniu Lehmann z chłopakiem przekazała już nawet włoska "La Gazzetta dello Sport". Włoskie media nie mają wątpliwości, że jej związek z Brazylijczykiem dobiegł końca i zwracają uwagę na szczegóły z ostatnich tygodni. Kobieca drużyna Juventusu ze Szwajcarką w składzie świętowała ostatnio mistrzostwo Włoch, ale w pobliżu brakowało Luiza, który wcześniej regularnie chodził na mecze ukochanej.

Zresztą latem zeszłego roku para wspólnie przeniosła się do Turynu. Ich przenosiny do Juventusu miały być świadectwem miłości, która już raz została zachwiana. Pod koniec 2022 r. się rozstali, ale później do siebie wrócili. To budzi ciekawość włoskich dziennikarzy, czy ponownie dojdzie do pojednania.

Wcześniej Lehmann miała dziewczynę

Co ciekawe, zanim Szwajcarka związała się z byłym piłkarzem Aston Villi, w której też wtedy grała, była w związku z... koleżanką z reprezentacji Szwajcarii, Ramoną Bachmann. Relacja Lehmann z Luizem rozpoczęła się w 2021 roku, ale teraz po raz drugi przechodzi poważny kryzys. Jednego można być pewnym - piłkarka będzie cieszyć się teraz jeszcze większym zainteresowaniem fanów.